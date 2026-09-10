Apple推出新一代AirPods 5　標配主動降噪仲減價發售！

Apple今日正式發表AirPods 5，採用開放式耳筒設計，全系列標準配備業界頂尖的「主動消噪」（ANC）功能，AirPods 5全新多氣孔聲學架構與新一代「適應性EQ」，降噪效果較前代提升最高可達50%。基礎款與上代同價$1099，比上代消噪版$1499更便宜 ；另一款配備無線充電盒版本售價$1249，電池續航力更持久，並首度支援耳筒柄音量輕掃控制，將於9月18日正式發售。
降噪與聲學系統
開放式主動消噪：結合全新多氣孔聲學架構與先進運算音訊演算法，外部噪音消除效果較具備消噪功能的AirPods4提升高達50%。
智慧音訊體驗：支援更自然的「通透模式」、「適應性音訊」（動態融合通透與降噪）以及「對話感知」（開口說話自動降低播放音量）。
聲學與空間音訊：採用源自AirPods Pro 3的多氣孔聲學架構、新一代「適應性EQ」與更具臨場感的「個人化空間音訊」。
全新互動與AI功能
即時翻譯：結合Apple Intelligence與「主動消噪」，長按耳筒柄或透過iPhone動作按鈕即可發起跨語言對話翻譯。
Siri互動：支援點頭或搖頭等頭部動作回應Siri通知或來電。
操控與充電盒升級
音量控制：無線充電盒版本首度支援「力度感應器音量輕掃控制」，於耳筒柄向上或向下輕掃即可快速調整音量。
多重充電介面：無線充電盒支援USB-C、AppleWatch充電器及Qi規格無線充電。
續航力表現
單次聆聽：開啟「主動消噪」下，單次充電播放時間最長可達5小時，比前代多1小時。
搭配充電盒：開啟「主動消噪」下，總播放時間最長可達22小時。