Apple推出新一代AirPods 5　標配主動降噪仲減價發售！

Apple AirPods 5售價只需$1099起，已配備「主動消噪」功能。

Apple今日正式發表AirPods 5，採用開放式耳筒設計，全系列標準配備業界頂尖的「主動消噪」（ANC）功能，AirPods 5全新多氣孔聲學架構與新一代「適應性EQ」，降噪效果較前代提升最高可達50%。基礎款與上代同價$1099，比上代消噪版$1499更便宜 ；另一款配備無線充電盒版本售價$1249，電池續航力更持久，並首度支援耳筒柄音量輕掃控制，將於9月18日正式發售。

降噪與聲學系統

開放式主動消噪：結合全新多氣孔聲學架構與先進運算音訊演算法，外部噪音消除效果較具備消噪功能的AirPods4提升高達50%。

智慧音訊體驗：支援更自然的「通透模式」、「適應性音訊」（動態融合通透與降噪）以及「對話感知」（開口說話自動降低播放音量）。

聲學與空間音訊：採用源自AirPods Pro 3的多氣孔聲學架構、新一代「適應性EQ」與更具臨場感的「個人化空間音訊」。

全新互動與AI功能

即時翻譯：結合Apple Intelligence與「主動消噪」，長按耳筒柄或透過iPhone動作按鈕即可發起跨語言對話翻譯。

Siri互動：支援點頭或搖頭等頭部動作回應Siri通知或來電。