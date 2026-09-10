Apple iPhone 18 Pro秋季發布會5個彩蛋　即睇經典場面及討論熱話！

Apple秋季發表會發布了iPhone Duo及iPhone 18 Pro系列。

Apple Surprise and Shine秋季發表會剛圓滿舉行，不僅迎來了全新產品線iPhone Duo及iPhone 18 Pro系列，在發表會編排、軟硬件設計細節上也藏有不少有趣的話題，立即重溫當中彩蛋！

經典「One more thing」 接任Tim Cook成為Apple新CEO的John Ternus，新帥掌舵迎來上任後的首場重量級發表會。在開場影片中除了有Tim Cook驚喜現身，介紹John Ternus接棒；活動尾聲時，Ternus親自喊出了久違的經典台詞 「There's one more thing」，正式發表Apple首款摺疊旗艦iPhone Duo，象徵 Apple正式翻開新篇章。 Ternus曾在發表會前夕於個人社交帳號上傳了一段神秘六角形光影影片，揭曉那是iPhone 18 Pro 系列搭載的物理機械式可變光圈，其內部微型機械葉片的厚度甚至比人類頭髮還薄，也是身為硬體工程底子的Ternus親自主導研發的代表作之一。

iPhone Duo最奢華 鬧鐘？ 工業設計主管特別提到iPhone Duo的閉合比例是嚴格依據標準護照尺寸打造，解決了市面摺疊手機外螢幕過於細長的握感問題，展開後也具備更一致的螢幕寬高比。在展示iPhone Duo的半摺疊立在桌上使用模式時，發表會花了不少鏡頭演示它作為「床頭時鐘」的效果，隨即引起社群熱議，網民笑稱花費近2000美元買到了史上最精密的鬧鐘。

iPhone Duo新用法 iPhone Duo展開後的內螢幕徹底去除了動態島，採用全新螢幕下鏡頭與結構光感測技術，成為 Apple近年第一款正面純淨無孔洞的智能設備。今次亦是iPhone系列歷史上第一次支援Apple Pencil觸控筆輸入，在半展開筆記與繪圖時直接具備迷你iPad的功能，不過卻推翻了Steve Jobs堅持iPhone不用觸控筆的理念。

Apple今次發布的手機產品只有iPhone 18 Pro系列、iPhone Duo。

產品線發布及銷售策略 這次發表會打破以往常規版與Pro版同台亮相的慣例，iPhone 18完全缺席，焦點全數集中在 iPhone 18 Pro、18 Pro Max以及全新的iPhone Duo。iPhone 18 Pro亦避開了911敏感日子進行預售，延遲一天至星期六才開放預訂，iPhone Duo更如預期中未能準時出貨，要到10月才有售；預計iPhone 18將會留待明年登場。