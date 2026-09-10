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出版：2026-Sep-10 14:21
更新：2026-Sep-10 14:21

Apple iPhone 18 Pro秋季發布會5個彩蛋　即睇經典場面及討論熱話！

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Apple秋季發表會發布了iPhone Duo及iPhone 18 Pro系列。

Apple秋季發表會發布了iPhone Duo及iPhone 18 Pro系列。

Apple Surprise and Shine秋季發表會剛圓滿舉行，不僅迎來了全新產品線iPhone Duo及iPhone 18 Pro系列，在發表會編排、軟硬件設計細節上也藏有不少有趣的話題，立即重溫當中彩蛋！

Apple新CEO的John Ternus講出經典「One more thing」台詞。 Tim Cook在開場影片中現身介紹John Ternus出場。 John Ternus在發布前夕於X上發帖預告可變光圈。

經典「One more thing」

接任Tim Cook成為Apple新CEO的John Ternus，新帥掌舵迎來上任後的首場重量級發表會。在開場影片中除了有Tim Cook驚喜現身，介紹John Ternus接棒；活動尾聲時，Ternus親自喊出了久違的經典台詞 「There's one more thing」，正式發表Apple首款摺疊旗艦iPhone Duo，象徵 Apple正式翻開新篇章。

Ternus曾在發表會前夕於個人社交帳號上傳了一段神秘六角形光影影片，揭曉那是iPhone 18 Pro 系列搭載的物理機械式可變光圈，其內部微型機械葉片的厚度甚至比人類頭髮還薄，也是身為硬體工程底子的Ternus親自主導研發的代表作之一。

iPhone Duo可變成座枱鬧鐘。 iPhone Duo另一款鬧鐘模式。 iPhone Duo可用帳幕模式變成床頭時鐘。 iPhone Duo直立都可顯示時間。

iPhone Duo最奢華鬧鐘？

工業設計主管特別提到iPhone Duo的閉合比例是嚴格依據標準護照尺寸打造，解決了市面摺疊手機外螢幕過於細長的握感問題，展開後也具備更一致的螢幕寬高比。在展示iPhone Duo的半摺疊立在桌上使用模式時，發表會花了不少鏡頭演示它作為「床頭時鐘」的效果，隨即引起社群熱議，網民笑稱花費近2000美元買到了史上最精密的鬧鐘。

iPhone Duo將內部鏡頭隱藏在屏下，變得更加不起眼。 iPhone Duo內屏採用無孔洞設計。 iPhone Duo將支援Apple Pencil觸控筆，但未有詳細示範。

iPhone Duo新用法

iPhone Duo展開後的內螢幕徹底去除了動態島，採用全新螢幕下鏡頭與結構光感測技術，成為 Apple近年第一款正面純淨無孔洞的智能設備。今次亦是iPhone系列歷史上第一次支援Apple Pencil觸控筆輸入，在半展開筆記與繪圖時直接具備迷你iPad的功能，不過卻推翻了Steve Jobs堅持iPhone不用觸控筆的理念。

Apple今次發布的手機產品只有iPhone 18 Pro系列、iPhone Duo。

Apple今次發布的手機產品只有iPhone 18 Pro系列、iPhone Duo。

產品線發布及銷售策略

這次發表會打破以往常規版與Pro版同台亮相的慣例，iPhone 18完全缺席，焦點全數集中在 iPhone 18 Pro、18 Pro Max以及全新的iPhone Duo。iPhone 18 Pro亦避開了911敏感日子進行預售，延遲一天至星期六才開放預訂，iPhone Duo更如預期中未能準時出貨，要到10月才有售；預計iPhone 18將會留待明年登場。

阿信坐在前排觀賞發布會。（IG@ashin_ig） 阿信與John Ternus合照。（IG@ashin_ig） 阿信以iPhone Duo播放五月天影片。（IG@ashin_ig） IShowSpeed甲亢哥與John Ternus合照。 ROSÉ在個人帳戶發布與Apple合作，用iPhone 18 Pro拍攝MV。（IG@roses_are_rosie）

超強名人加持

今次在Apple Park舉行的發布會除了有全球傳媒外，連網紅IShowSpeed甲亢哥亦有出席並在現場開直播，更在John Ternus當場表演手持新iPhone後空翻。而五月天阿信亦被發現出席這次在 舉行的 2026 秋季發表會，原來他是資深「果粉」，發表會前夕就先獲邀參加了 Apple 的私人貴賓晚宴，發表會當天他坐在劇院前排，成為首批親眼見證iPhone 18 Pro與iPhone Duo亮相的嘉賓。

BLACKPINK的Rosé在個人IG帳戶中發帖文，手持iPhone 18 Pro拍照，新歌《new trick》MV更是以iPhone 18 Pro拍攝，即將在美國東岸時間9月17日7時全球公開播出。

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