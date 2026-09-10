Apple解構iPhone Duo摺疊螢幕內部結構 10層超薄設計隱藏摺痕

Apple最新發布的摺疊手機iPhone Duo，不少現場見過實物的傳媒均大讚摺痕不明顯。Apple亦有公開內螢幕結構細節，顯示其採用複雜的多層設計以抵抗日常磨損。官方指這款內螢幕由總共10層超薄結構組成，旨在提供更高耐用度與優化視覺體驗。

多層結構設計

iPhone Duo的內螢幕最外層採用特製聚合物製成的納米紋理（nano-textured）覆蓋層，Apple表示其剛性比業界使用的其他材料高出最多40%。該納米紋理層表面覆有防刮塗層，其特殊處理能有效減少眩光，並將螢幕摺痕的可見度降至最低。

在摺疊顯示面板的上方和下方，Apple均加入了高強度玻璃，並於整體結構的最底部鋪設鈦金屬板。此外機身內部採用特製膠合劑，讓各層結構能像書頁般互相滑動，從而釋放彎曲時產生的應力。

內外螢幕防護材質規格

在機身防護方面，iPhone Duo的外螢幕採用與iPhone 18 Pro機型相同的Ceramic Shield 2玻璃保護，機身背面則為Ceramic Shield。至於內螢幕則以特製聚合物覆蓋層取代Ceramic Shield，以符合摺疊需求。