Cleer ARC 6 Music Pro開放式耳機 發燒級鎂合金單元

Cleer ARC 6 Music Pro在外觀跟上代幾乎沒太大分別，耳機設計一致，重量僅11g，空氣感佩戴設計穩固舒適。同樣配備1.6吋AMOLED觸控螢幕的充電盒，加入紋理設計，內置化妝鏡及UV紫外線殺菌功能。今代在發聲單元材料、無線傳輸規格及AI趣味功能上均帶來了相當顯著的升級。

近年開放式無線耳機大行其道，但始終結構在音質與低音表現上有所妥協，主打高音質的Cleer最近升級ARC 6 Music Pro，將萬元級高端音響的硬件技術下放到耳機，更帶來全新功能，為追求頂級音色與佩戴舒適度的用家帶來驚喜！

耳機採用了16.2mm的「鎂合金振膜」動圈單元，振膜厚度僅20um，重量比前代減輕30%之餘，剛性卻提高40%，帶來極佳的瞬態反應。配合DBE 5.0動態低音增強技術，大幅改善傳統開放式耳機低頻不足的問題。不論聽流行曲或搖滾樂，都有接近入耳式耳機的質素，音量充沛亦改善開放式耳機弊病。傳輸編碼支援藍牙6.0，更涵蓋Snapdragon Sound、aptX Lossless及LDAC等高規格無損解碼。

功能與影音體驗上，支援具備六軸頭部追蹤的杜比音效2.0與THX空間音效，聽歌、睇戲或打機都感受3D環繞聽感，實試音色扎實飽滿，充滿立體包覆及方向感。耳機設實體鍵，亦支援觸控及體感操作，可使用專屬Cleer+應用程式或充電盒上進行各種模式切換、自訂功能及EQ調校。

內置即時翻譯、語音筆記等AI功能，最有趣的是「K歌模式」，透過AI運算實時消除歌曲原音提取伴奏，並模擬咪高峰回音，佩戴即可唱K，相當好玩。具備IPX7級防水，以及12小時續航力，配合充電盒足有60小時，整體配置全面。