Apple首款雙螢幕摺機iPhone Duo 納米紋理表面減摺痕

果迷期待已久的可摺疊裝置終於正式發布，Apple推出旗下首款摺機iPhone Duo，象徵著iPhone自問世以來最重大的一次設計革新。這款新機將超薄金屬工藝與頂級顯示技術結合，打開後成為歷來最薄的iPhone，同時亦是史上最貴的iPhone。
7.6吋防反光內屏
在規格方面，iPhone Duo配備7.6吋內螢幕與5.4吋外螢幕，兩者均採用Super Retina XDR技術，並支援ProMotion、常亮顯示及高達3,000nits峰值亮度。內螢幕特別加入納米紋理表面，除了大幅減少眩光，更可減淡摺痕效果，並將FaceTime相機隱藏於螢幕下方，視覺效果更平整。
鉸鏈及螢幕亦穩固耐用，機身採用5級鈦金屬與超過100件精密組件構成的鉸位，配合機身內部的肋骨式結構與高剛性特製聚合物塗層。螢幕板上下均置有強韌玻璃配特製黏合劑，令各層如像書頁般滑動，緩解彎曲的壓力，加上底部的鈦金屬板進一步加強耐用度。外部前後均有陶瓷晶體護面保護，提升整體強度及有IP68防塵防水等級。
iPhone Duo核心搭載最新2納米製程的A20 Pro晶片，結合特製均溫板與雙電池架構，提供強大的運算與散熱表現。相機則只有雙鏡配置，4,800萬像素融合主相機與超廣角相機，整合專為雙螢幕而設的智能拍攝功能，包括「智能自動拍」、「Duo雙向預覽」及Kid Cue動畫播放等。
內外屏無縫使用
與市場上其他摺機相比，iPhone Duo展現出多項優勢。首先是顯示的連貫性，其內外螢幕採用完全相同的顯示比例，讓應用程式的內容與介面能夠無縫縮放，不會出現傳統摺機常見的比例變形。專門設計的iOS 27將控制項目移至側面以最大化直向空間，並推出分割顯示功能讓使用者能同時運行兩個App，甚至支援Apple Pencil進行繪圖與筆記。
iPhone Duo提供星光白色與夜空色，儲存容量由256GB、512GB、1TB至2TB，售價由$17,499起；將於10月16日8pm起接受預訂，並於10月23日正式發售。