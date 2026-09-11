Apple首款雙螢幕摺機iPhone Duo 納米紋理表面減摺痕

iPhone Duo備有星光白色與夜空色，以5級鈦金屬製成。

果迷期待已久的可摺疊裝置終於正式發布，Apple推出旗下首款摺機iPhone Duo，象徵著iPhone自問世以來最重大的一次設計革新。這款新機將超薄金屬工藝與頂級顯示技術結合，打開後成為歷來最薄的iPhone，同時亦是史上最貴的iPhone。 7.6吋防反光內屏 在規格方面，iPhone Duo配備7.6吋內螢幕與5.4吋外螢幕，兩者均採用Super Retina XDR技術，並支援ProMotion、常亮顯示及高達3,000nits峰值亮度。內螢幕特別加入納米紋理表面，除了大幅減少眩光，更可減淡摺痕效果，並將FaceTime相機隱藏於螢幕下方，視覺效果更平整。

鉸鏈及螢幕亦穩固耐用，機身採用5級鈦金屬與超過100件精密組件構成的鉸位，配合機身內部的肋骨式結構與高剛性特製聚合物塗層。螢幕板上下均置有強韌玻璃配特製黏合劑，令各層如像書頁般滑動，緩解彎曲的壓力，加上底部的鈦金屬板進一步加強耐用度。外部前後均有陶瓷晶體護面保護，提升整體強度及有IP68防塵防水等級。 iPhone Duo核心搭載最新2納米製程的A20 Pro晶片，結合特製均溫板與雙電池架構，提供強大的運算與散熱表現。相機則只有雙鏡配置，4,800萬像素融合主相機與超廣角相機，整合專為雙螢幕而設的智能拍攝功能，包括「智能自動拍」、「Duo雙向預覽」及Kid Cue動畫播放等。