Apple推出全新官方iPhone腕帶配件 兼容iPhone 18 Pro及AirPods Pro只售這價！

Apple發表首款官方iPhone腕帶，為iPhone 18 Pro、iPhone 17系列以及AirPods Pro帶來全新的隨身配件。這款採用再生紗線與磁石對齊的配件，只售$229更有多色可選，果迷絕對要有！

首推腕帶配件

Apple於本周發表iPhone 18 Pro與iPhone Duo之際，同步推出了全新官方腕帶配件，專為連接指定iPhone保護殼及AirPods Pro而設，旨在提供便利且無須用手的隨身攜帶方式。

這款手繩設計類似Apple之前推出的斜孭掛繩，不過長度只有15.4吋，採用100%再生PET紗線打造，產品內部嵌入了彈性磁石，能保持手繩整齊對齊，並把iPhone或AirPods Pro舒適且安全地固定在手腕上，提供更好的防護。

提供6款配色

該配件可相容於大多數專為iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及iPhone 17系列推出的Apple 官方保護殼，同時亦適用於AirPods Pro。顏色方面提供布根地紅色、清爽藍色、橄欖色、灰褐色、洋紅色及黑色共6種選擇。