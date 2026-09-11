PS5《漫威狼人》AIRSIDE紀念特展　免費試玩＋打卡贏限量版主機！

PS5《漫威狼人》即將發售，並在啟德AIRSIDE舉行紀念特展。

PS5《漫威狼人》（Marvel’s Wolverine）即將於9月15日登陸PS5，Sony SIEH將在啟德AIRSIDE舉辦發售紀念特展，並率先於香港展出Hot Toys《漫威狼人》1:1原大比例雕像，讓粉絲近距離感受這位Marvel經典英雄的狂野魅力。

必影1:1狼人雕像

發售紀念特展設多個主題體驗專區，包括Hot Toys珍藏展區，可近距離欣賞1:6狼人珍藏人偶，以狼人決戰Omega Red為主題。室外更有狼人1:1原大比例雕像可打卡，造型迫真細緻；遊戲9月15日推出後，將會開放PS5試玩體驗，親自感受這款遊戲。

場內亦有限量版主機套裝和周邊產品展示，讓粉絲投入羅根的激烈戰鬥世界。粉絲們可參加分享有賞活動，於活動現場的主題裝置拍照打卡，即可換領遊戲主題貼紙套裝。SIEH更將於活動期間選出最具創意的粉絲作品，主辦單位評選為最佳貼文的前三名得獎者，有機會獲得《漫威狼人》黃色限量版PS5主機、DualSense限量版手掣等豐富禮品。