HONOR Magic9系列9月28日面世　配專屬攝影大師套組

HONOR即將於9月 28 日在北京正式發布全新年度旗艦HONOR Magic9系列。隨著發布會臨近，網上關於新機的實物爆料亦越趨密集。近日內地知名數碼博主「關同學GiM」率先公開了 HONOR Magic9 Pro Max的實機上手情報，除了早前官方預告的頂級ARRI影像系統外，新機首度曝光的「苔青」配色及全金屬機身設計亦成為外界關注焦點，規格與質感均迎來全面升級。

據最新流出的上手情報，HONOR Magic9 Pro Max今次在機身材質與配色上作出了大膽突破。全新曝光的「苔青」配色呈現出一種極具質感的復古綠色調，視覺效果相當優雅且搶眼。更令人驚喜的是，該博主指出新機換上了全金屬機身設計，預計能為手機帶來無可比擬的紮實手感以及更優秀的導熱散熱表現。機背的相機模組則告別前代設計，改為雙層模組，以底層大尺寸圓角長方形搭配「一大兩小」的圓環排列，整體辨識度極高。