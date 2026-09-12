HONOR Magic9系列9月28日面世　配專屬攝影大師套組

HONOR即將於9月 28 日在北京正式發布全新年度旗艦HONOR Magic9系列。隨著發布會臨近，網上關於新機的實物爆料亦越趨密集。近日內地知名數碼博主「關同學GiM」率先公開了 HONOR Magic9 Pro Max的實機上手情報，除了早前官方預告的頂級ARRI影像系統外，新機首度曝光的「苔青」配色及全金屬機身設計亦成為外界關注焦點，規格與質感均迎來全面升級。
據最新流出的上手情報，HONOR Magic9 Pro Max今次在機身材質與配色上作出了大膽突破。全新曝光的「苔青」配色呈現出一種極具質感的復古綠色調，視覺效果相當優雅且搶眼。更令人驚喜的是，該博主指出新機換上了全金屬機身設計，預計能為手機帶來無可比擬的紮實手感以及更優秀的導熱散熱表現。機背的相機模組則告別前代設計，改為雙層模組，以底層大尺寸圓角長方形搭配「一大兩小」的圓環排列，整體辨識度極高。
支援500mm外接增距鏡
核心規格方面，HONOR Magic9 Pro Max繼續主打極致影像體驗，新機將搭載2億像素ARRI雲台級主鏡頭（配備1/1.28吋大尺寸感光元件及F1.57大光圈），以及2億像素ARRI超夜神長焦鏡頭（1/1.4 吋感光元件、F2.6光圈）。為了滿足專業攝影需求，HONOR更為其打造專屬「攝影大師套組」，讓用家可外接焦段達500mm的榮耀巨砲增距鏡及輕巧的200mm榮耀拇指增距鏡使用，進一步強化超望遠拍攝實力。硬件方面預計將搭載最新一代旗艦級 SoC，確保流暢無阻的日常及運算表現。
HONOR Magic9系列旗艦手機已確定將於9月28日在中國北京正式發表，預計首波將推出HONOR Magic9與Magic9 Pro Max兩款機型。目前官方尚未公布確切定價，外界預料定價將與上一代旗艦首發時的定價策略相若。至於香港市場的發售排程及本地定價資訊，仍有待HONOR官方作進一步公布。
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