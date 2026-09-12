TECLAST T70 Pro 4G即日開賣　定價1699送保護套

TECLAST正式在港推出全新T70 Pro 4G平板電腦！新品配備14吋2.2K超大廣視野IPS屏，採用全金屬機身與7.8mm薄型設計。硬件搭載MediaTek Helio G100處理器，內建8GB RAM並支援高達40GB虛擬擴展，儲存空間可外置擴充至1TB。TECLAST T70 Pro 4G即日上市，定價為1,699港元，首批購機即送專用保護套！

TECLAST T70 Pro 4G在外觀與顯示方面迎來顯著升級，機身採用全金屬材質打造，厚度控制在約7.8mm，在大呎寸螢幕與攜帶性之間取得良好平衡。螢幕配備14吋2.2K廣視角IPS屏，解像度高達2,240 × 1,400，並採用Incell觸控與TDDI全貼合技術，不論是瀏覽文檔、處理表格、多視窗操作抑或觀看高清影片，都能提供清晰開闊的視覺體驗與流暢觸控手感。

提供穩定日常運算性能

核心硬件方面，TECLAST T70 Pro 4G搭載MediaTek Helio G100八核處理器，提供穩定的日常運算性能。記憶體配置規格備受矚目，機身原生內建8GB RAM，並支援高達40GB的虛擬記憶體擴展技術，合共可組成最高48GB的RAM配置，大幅提升多工作業與背景應用程式的流暢度。儲存方面則配備128GB ROM，並支援高達1TB的MicroSD卡擴充，滿足用戶大量存放影音檔案及辦公文件需求。此外，機身支援4G行動網絡連接，讓用戶出外工作時隨時保持連線。

發售資訊方面，TECLAST T70 Pro 4G即日起在香港正式上市發售，官方定價為1,699港元，首批購買更隨機附送專用保護套，為需要兼顧大屏娛樂與移動辦公的用戶提供極具性價比的新選擇。(購買連結)