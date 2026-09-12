OPPO Find X10規格備受矚目　首度搭載2億像素雙主鏡頭

OPPO Find X10 及 X10 Pro Max 曝光：升級 2 億像素相機組合、搭載 8000mAh 大電池及支援 OpenGate 錄影！

OPPO旗艦Find X10系列規格強勢曝光！標準版Find X10首度搭載2億像素雙鏡頭，配合超窄0.99mm螢幕邊框及8,000mAh巨無霸電池，規格備受矚目。頂配版Find X10 Pro Max更迎來升級，配備2億像素三鏡頭組合，並支援OpenGate 4:3錄影及Blackmagic Camera專業攝錄整合，為旗艦級手機定下新標準。全系列新機將於本月在國內正式發布！ 內部結構或重新布局 近期手機市場規格戰越演越烈，而OPPO Find X10系列的最新相機細節與重點規格亦正式曝光！OPPO確認即將於本月發布Find X10、Find X10 Pro Max及Find X10 E。當中標準版Find X10將迎來突破，成為首款搭載2億像素雙鏡頭的標準版旗艦；而頂配版Find X10 Pro Max更配備2億像素三鏡頭，雙雙內建8,000mAh超大電池，核心賣點備受矚目。

在外觀設計與螢幕規格方面，今代OPPO Find X10繼續在工藝上挑戰極限。據官方流出資料顯示，Find X10將採用極致纖薄的螢幕設計，其螢幕邊框僅有0.99mm，能為用家帶來更震撼的無邊框視覺體驗。同時，預計機身將配備LTPO AMOLED面板，擁有極高螢幕更新率，無論在日常滑動還是觀看高清影片，視覺流暢度與手感都將大幅提升。為了配合強大的攝影模組與8,000mAh巨無霸電池，機身內部結構相信亦經過重新布局，以確保在握持感與重量之間取得完美平衡。

續航表現傲視同儕 核心硬件與鏡頭組合絕對是今代最大亮點。Find X10首度搭載2億像素雙主鏡頭，主鏡頭配備 f/1.6 光圈並與Hasselblad共同研發，支援CIPA 6.0專業級防震；潛望長焦鏡頭同樣高達2億像素，備有f/2.6光圈及CIPA 7.0防震。機身更內建第二代Danxia色彩感測器，帶來15EV動態範圍及極佳色彩還原。頂配版Find X10 Pro Max則升級至2億像素三鏡頭，並首度支援OpenGate錄影，能直接調用完整感光元件錄製4:3比例影片。新機更無縫整合Blackmagic Camera應用程式，直接內建O-Log2 及OpenGate專業攝錄功能。兩款新機皆內建8,000mAh電池，續航表現傲視同儕。