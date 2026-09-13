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出版：2026-Sep-13 12:00
更新：2026-Sep-13 12:00

電動車｜Lexus第八代ES系列純電混能雙線攻港！　車價57萬起豪華配置

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電動車｜Lexus第八代ES系列正式在香港登場，更帶來純電及混能版本。

電動車｜Lexus第八代ES系列正式在香港登場，更帶來純電及混能版本。

Lexus品牌豪華行政房車代表，ES系列歷經七代演進，今次皇冠汽車正式將全新第八代ES引入本地市場，不僅在車身尺寸與配備上迎來全面越級，更首度採用「Multi-pathway」多元動力平台，同時提供最新第6代油電混能與純電動雙動力選擇，重新定義新世代豪華座駕標竿。

電動車｜純電版本Lexus ES350e。 電動車｜混能版本Lexus ES350h外觀分別不大。 電動車｜Lexus ES350e搭載標誌性剔形矩陣頭燈。 電動車｜Lexus ES350e長達5米。 電動車｜Lexus ES350e車尾線條充滿運動感。 電動車｜Lexus ES350h車尾設計一致。 電動車｜兩款車型均有517公升大容量尾箱。

動感寬敞行政房車

第八代Lexus ES正式抵港，今代最大的亮點是首度採用「Multi-pathway」多元動力平台，同時提供純電及混能兩大選擇。新車以次世代LF-ZC概念車為設計靈感，造型極具動感。全車尺寸大幅擴展，長闊尺寸為5145 x 1920mm、軸距達2950mm，較上代增加了80mm，創造出更寬敞的行政級座艙空間，尾箱容量亦提升至517公升。

配備半隱藏式門把手與電索門，底盤基於GA-K 平台優化，車身結構剛性提升之餘成功輕量化20公斤，配合NVH隔音工程與前麥花臣、後多連桿懸掛，顯著提升行車品質。

電動車｜全新分體式前座採用創新輕量化分體結構與三層模組化設計。 電動車｜採用簡約科技感設計。 電動車｜標配全新12.3吋數碼儀錶板。 電動車｜設有14吋高清中央觸控螢幕並支援Apple CarPlay。 電動車｜加入適量實體鍵。 電動車｜電動版加入獨家3D印製幾何竹紋飾板與透光門板氣氛燈，標配Mark Levinson環繞音響。 電動車｜感應式隱藏按鈕會感應亮起，按壓時更能提供真實的物理觸感反饋。 電動車｜全新設計纖薄車頂及天窗模組，使車廂內部淨高提升19mm。 電動車｜Lexus ES第八代車廂配置豪華實用，混能版提供淺杏色設計。 電動車｜後座頭頂及腳位空間充足。

車廂及安全配套

內裝方面，全新ES導入「Tazuna」人車合一概念，搭載14吋高清中央觸控屏、12.3吋全數位儀錶、3D景深抬頭顯示器以及感應式隱藏按鈕。全車系標配分體式前座座椅，座墊延伸更增加17 mm、17揚聲器Mark Levinson環繞音響、nanoe X 空氣淨化與雙無線充電板，車頂模組纖薄化亦令車廂淨高提升19mm。安全科技則全面升級至Lexus Safety System+ 4.0，結合高解析度鏡頭與遠距離前雷達，提供自動煞車輔助、全速域定速巡航、車道追蹤及自動泊車等全方位防禦。

電動車｜ES350e搭載74.68 kWh鋰電池組，支援22kW AC中充與150kW DC快充。 電動車｜ES350h搭載第六代THS自動充電混能技術。 電動車｜Lexus與Grand Seiko合作推出「Elegance Collection」系列腕錶。 電動車｜Lexus於9月10至13日於又一城展出兩款新車。

續航達510km以上

純電陣營分為ES350e與旗艦ES500e，兩者均搭載74.68kWh鋰電池組，支援22kW AC中充與150kW DC快充，由10%充至80%只需28分鐘，並標配AVS主動式可變阻尼懸掛與16384像素HD-AHS高精細矩陣頭燈。

前驅的ES350e最大馬力為224PS (165kW)，WLTP續航里程達510km，入場價為$729125。頂級四驅旗艦ES500e採用前後雙eAxle與DIRECT4智能四驅，總輸出高達342 PS (252 kW)，0-100 km/h加速僅需5.5秒，WLTP續航為465km。ES500e更獨家配備DRS後輪轉向系統，最大4度轉向，迴轉半徑縮減至5.514米，以及Interactive Manual Drive模擬手排功能，可作8檔虛擬換檔與ASC聲浪），定價為$829100。

混能代表ES350h則率先應用豐田集團第六代THS自動充電混能技術，結合2.5公升直列四缸自然進氣引擎、高效電動馬達與鋰電池組，系統總輸出達247PS (182kW)。配合55公升油箱， 油耗只有17.5-26.3 km/L，單次加油總續航高達962至1446km，售價$579700，提供極致無憂的高效巡航體驗。

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