電動車｜Lexus第八代ES系列純電混能雙線攻港！　車價57萬起豪華配置

Lexus品牌豪華行政房車代表，ES系列歷經七代演進，今次皇冠汽車正式將全新第八代ES引入本地市場，不僅在車身尺寸與配備上迎來全面越級，更首度採用「Multi-pathway」多元動力平台，同時提供最新第6代油電混能與純電動雙動力選擇，重新定義新世代豪華座駕標竿。

動感寬敞行政房車 第八代Lexus ES正式抵港，今代最大的亮點是首度採用「Multi-pathway」多元動力平台，同時提供純電及混能兩大選擇。新車以次世代LF-ZC概念車為設計靈感，造型極具動感。全車尺寸大幅擴展，長闊尺寸為5145 x 1920mm、軸距達2950mm，較上代增加了80mm，創造出更寬敞的行政級座艙空間，尾箱容量亦提升至517公升。 配備半隱藏式門把手與電索門，底盤基於GA-K 平台優化，車身結構剛性提升之餘成功輕量化20公斤，配合NVH隔音工程與前麥花臣、後多連桿懸掛，顯著提升行車品質。

車廂及安全配套 內裝方面，全新ES導入「Tazuna」人車合一概念，搭載14吋高清中央觸控屏、12.3吋全數位儀錶、3D景深抬頭顯示器以及感應式隱藏按鈕。全車系標配分體式前座座椅，座墊延伸更增加17 mm、17揚聲器Mark Levinson環繞音響、nanoe X 空氣淨化與雙無線充電板，車頂模組纖薄化亦令車廂淨高提升19mm。安全科技則全面升級至Lexus Safety System+ 4.0，結合高解析度鏡頭與遠距離前雷達，提供自動煞車輔助、全速域定速巡航、車道追蹤及自動泊車等全方位防禦。

續航達510km以上 純電陣營分為ES350e與旗艦ES500e，兩者均搭載74.68kWh鋰電池組，支援22kW AC中充與150kW DC快充，由10%充至80%只需28分鐘，並標配AVS主動式可變阻尼懸掛與16384像素HD-AHS高精細矩陣頭燈。 前驅的ES350e最大馬力為224PS (165kW)，WLTP續航里程達510km，入場價為$729125。頂級四驅旗艦ES500e採用前後雙eAxle與DIRECT4智能四驅，總輸出高達342 PS (252 kW)，0-100 km/h加速僅需5.5秒，WLTP續航為465km。ES500e更獨家配備DRS後輪轉向系統，最大4度轉向，迴轉半徑縮減至5.514米，以及Interactive Manual Drive模擬手排功能，可作8檔虛擬換檔與ASC聲浪），定價為$829100。