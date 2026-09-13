Samsung Galaxy Tab S12+平板電腦效果圖流出 S12 Ultra升級雙鏡頭

Samsung早前預告將於 2026 年下半年發佈全新旗艦平板電腦，而近日 Galaxy Tab S12+ 及 Galaxy Tab S12 Ultra 的高畫質效果圖終於正式曝光！新機不僅全線採用極具質感的金屬機身並支援 S Pen，最高階的 Ultra 版本更搭載超窄邊框的瀏海螢幕與雙鏡頭組合。外界預計這兩款話題新作最快會在本月內亮相，為平板市場帶來頂級的硬體升級。
從最新流出的效果圖可見，Samsung Galaxy Tab S12+ 及 Galaxy Tab S12 Ultra 均提供灰色 (Gray) 及銀色 (Silver) 兩款經典配色，並全面採用高質感的金屬機身設計。在螢幕與外觀細節上，兩者展現出明顯的定位差異。Galaxy Tab S12 Ultra 維持了極窄邊框設計，並保留了容納前置鏡頭的瀏海螢幕；而 Galaxy Tab S12+ 則採用較傳統的對稱式邊框。此外，兩款平板在直向握持時，音量鍵及電源鍵均統一配置於機身右側邊框，整體佈局簡潔且符合人體工學。
Galaxy Tab S12料配備單鏡頭
作為頂級旗艦平板，Samsung Galaxy Tab S12 系列在內建規格及功能上備受矚目。兩款新機均完美支援標誌性的 S Pen 觸控筆，大幅提升繪圖及生產力操作體驗。在鏡頭組合方面，Galaxy Tab S12 Ultra 迎來升級，機背搭載雙鏡頭組合，預計將提供更豐富的拍攝及日常應用能力；而 Galaxy Tab S12+ 則配備單一主鏡頭。雖然目前詳細的處理器 SoC、RAM 及電池 mAh 等參數仍有待公佈，但預期將搭載頂級晶片及大容量電池，帶來優異的續航表現。
Galaxy Tab S12 Ultra料月內發布
外界原先預期 Galaxy Tab S12 系列會與 Galaxy S26 FE 同步登場，但目前消息指出，由於上一代 Galaxy Tab S11 系列同樣是在 9 月發表，因此這兩款全新旗艦平板電腦極有機會於本月內正式發布。雖然確切的發售資訊與定價尚未流出，但預計將維持高階旗艦的市場定位，具體推出日期仍有待 Samsung官方正式公布。
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First look at the Samsung Galaxy Tab S12 Ultra.— Rock Leaks (@rockleaks) July 16, 2026
• 14.6-inch Dynamic AMOLED 2X display (120Hz)
• MediaTek Dimensity 9500
• 12GB RAM + 256GB storage
• 11,600mAh battery + 45W charging
• S Pen support
• IP68 rating
• Android 17 + One UI 9#GalaxyTabS12Ultra #Samsung pic.twitter.com/y4oVfM2SKH