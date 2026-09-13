Samsung Galaxy Tab S12+平板電腦效果圖流出 S12 Ultra升級雙鏡頭

Samsung早前預告將於 2026 年下半年發佈全新旗艦平板電腦，而近日 Galaxy Tab S12+ 及 Galaxy Tab S12 Ultra 的高畫質效果圖終於正式曝光！新機不僅全線採用極具質感的金屬機身並支援 S Pen，最高階的 Ultra 版本更搭載超窄邊框的瀏海螢幕與雙鏡頭組合。外界預計這兩款話題新作最快會在本月內亮相，為平板市場帶來頂級的硬體升級。

從最新流出的效果圖可見，Samsung Galaxy Tab S12+ 及 Galaxy Tab S12 Ultra 均提供灰色 (Gray) 及銀色 (Silver) 兩款經典配色，並全面採用高質感的金屬機身設計。在螢幕與外觀細節上，兩者展現出明顯的定位差異。Galaxy Tab S12 Ultra 維持了極窄邊框設計，並保留了容納前置鏡頭的瀏海螢幕；而 Galaxy Tab S12+ 則採用較傳統的對稱式邊框。此外，兩款平板在直向握持時，音量鍵及電源鍵均統一配置於機身右側邊框，整體佈局簡潔且符合人體工學。