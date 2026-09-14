小米Xiaomi Pad 9 Pro Max配自研晶片　軟硬件配具誠意

全新旗艦平板Xiaomi Pad 9 Pro Max正式登陸Giztop！這款主打極致娛樂與生產力的平板，首度搭載自研Xring O3晶片，配備13.3吋3.4K 144Hz超大螢幕，並內建驚人的12,000mAh巨無霸電池及120W快充技術。

近期全新旗艦級大屏平板Xiaomi Pad 9 Pro Max正式於網店Giztop上架開賣！平板最大亮點是首度搭載品牌自研的Xiaomi Xring O3處理器，並配備13.3吋3.4K頂級顯示屏以及12,000mAh超大電池，核心規格備受矚目。

輕鬆應付繁重作業

在外觀與螢幕表現上，Xiaomi Pad 9 Pro Max帶來了震撼的視覺升級。機身正面搭載了一塊13.3吋的3.4K LCD顯示屏，支援高達144Hz螢幕更新率，無論是日常滑動操作、瀏覽網頁還是重度遊戲，都能提供極致流暢的視覺回饋。此外，該螢幕具備1,000 nits最高亮度，並支援P3廣色域及HDR10+顯示技術，為用戶帶來色彩鮮豔且細節豐富的畫面。配合機身的8揚聲器（8-speaker）音效陣列，絕對能滿足影音發燒友對高畫質與頂級音效的雙重追求。