小米Xiaomi Pad 9 Pro Max配自研晶片　軟硬件配具誠意

全新旗艦平板Xiaomi Pad 9 Pro Max正式登陸Giztop！這款主打極致娛樂與生產力的平板，首度搭載自研Xring O3晶片，配備13.3吋3.4K 144Hz超大螢幕，並內建驚人的12,000mAh巨無霸電池及120W快充技術。
近期全新旗艦級大屏平板Xiaomi Pad 9 Pro Max正式於網店Giztop上架開賣！平板最大亮點是首度搭載品牌自研的Xiaomi Xring O3處理器，並配備13.3吋3.4K頂級顯示屏以及12,000mAh超大電池，核心規格備受矚目。
輕鬆應付繁重作業
在外觀與螢幕表現上，Xiaomi Pad 9 Pro Max帶來了震撼的視覺升級。機身正面搭載了一塊13.3吋的3.4K LCD顯示屏，支援高達144Hz螢幕更新率，無論是日常滑動操作、瀏覽網頁還是重度遊戲，都能提供極致流暢的視覺回饋。此外，該螢幕具備1,000 nits最高亮度，並支援P3廣色域及HDR10+顯示技術，為用戶帶來色彩鮮豔且細節豐富的畫面。配合機身的8揚聲器（8-speaker）音效陣列，絕對能滿足影音發燒友對高畫質與頂級音效的雙重追求。
核心規格方面，Xiaomi Pad 9 Pro Max的效能迎來全面躍升。新機搭載強悍的Xiaomi Xring O3十核心處理器，搭配16核心的G2-Ultra NX GPU，提供最高16GB的LPDDR5X或LPDDR5T RAM選項，以及高達512GB UFS 4.1儲存空間，輕鬆應付繁重的多工作業。
穩定的無線連接體驗
鏡頭組合方面，機背搭載50MP主鏡頭，前方則配備32MP視像鏡頭，並內建6麥克風陣列提升語音收音與降噪效果。續航力更是該機一大賣點，內建12,000mAh雙電芯電池，支援120W極速快充，並提供27W有線反向充電與45W POGO車載快充技術。平板預載最新基於Android 17的Xiaomi HyperOS 4系統，整體軟硬件配置極具誠意。支援Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax及Bluetooth，帶來穩定的無線連接體驗。
發售資訊方面，Xiaomi Pad 9 Pro Max現已正式在Giztop平台上架，並為國際買家提供全球快遞配送服務。定價方面，該平板起跳價為899美元（折合約7,051港元），並提供多種記憶體與儲存空間配置供用家選擇。(來源:giztop)
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