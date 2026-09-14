DJI Osmo 360 II新一代全景運動相機實測　極致畫質＋跟隨功能值唔值得買？

DJI Osmo 360 II全景運動相機加入更多功能。

DJI與insta360鬥過你死我活，今次戰團輪到最新全景運動相機DJI Osmo 360 II， 這部Action Cam特別針對經常進行戶外運動、旅遊拍攝或拍攝Vlog的創作者。今代集高畫質及新功能於一身，如用法有點似雲台相機的全新「主角跟隨」功能，實行將三大相機功能合一，更有理由入手。

感光元件升級 相機核心升級全新感光元件與處理晶片組合，雖然維持與前代相近的雙1/1.1吋方形CMOS感光元件，但實質感光利用率上提升了25%，並且將全景影片規格一舉推升至原生8K/60fps的超高畫質，相較上代Osmo 360的8K/50fps，實試邊行邊拍、甚至流水等畫面，更加流暢。 新機動態範圍同步跨越至14.5級，配備f/1.9大光圈與AI超級夜景2.0演算法，拍攝低光夜景效果亦清晰時，還原暗部細節並有效抑制噪點，實試晚上拍攝效果相當不錯。新機更支援高達4K/240fps的高影格率慢動作拍攝，玩法更全面。個人特別喜歡新增的全景「主角跟隨」功能，透過AI演算法無需手動即可自動鎖定目標，同時支援最高輸出4K/30fps平面影片雖然不似OSMO Pocket般緊貼主體，但基本上亦跟得到，即使有其他路人亦沒有甩掉。

可更換鏡片 DJI Osmo 360今代帶來可更換鏡片設計，鏡頭表面採用了升級的二代光學超硬金剛膜，大幅強化防刮耐磨能力，即使在戶外碰撞受損，使用者亦可自行更換，另外亦有透明鏡頭保護殼可供選購。新機加入雙向磁吸快拆設計，操控上新增NFC一碰即連技術，只需以手機輕觸機身即可秒速連接DJI Mimo App傳輸或編輯素材。 相機不加裝防水殼可裸機10米防水，配合專用防水殼可達50米深水拍攝，機身內建105GB儲存空間，忘記帶記憶卡都可即開即拍。續航方面，在8K/30fps規格下可連續拍攝約100分鐘，並支援PD快充，可在22分鐘內充至80%電量，配合可充電的電池收納盒，不怕影到冇電，但留意拍攝時有少許發熱情況。