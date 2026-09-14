熱門搜尋:
董建華逝世 施政報告2026 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
科技
出版：2026-Sep-14 13:49
更新：2026-Sep-14 13:49

DJI Osmo 360 II新一代全景運動相機實測　極致畫質＋跟隨功能值唔值得買？

分享：
DJI Osmo 360 II全景運動相機加入更多功能。

DJI Osmo 360 II全景運動相機加入更多功能。

DJI與insta360鬥過你死我活，今次戰團輪到最新全景運動相機DJI Osmo 360 II， 這部Action Cam特別針對經常進行戶外運動、旅遊拍攝或拍攝Vlog的創作者。今代集高畫質及新功能於一身，如用法有點似雲台相機的全新「主角跟隨」功能，實行將三大相機功能合一，更有理由入手。

DJI Osmo 360 II最高支援原生8K/60fps的畫質。 DJI Osmo 360 II可以標準、廣角及超廣角角度拍攝。 DJI Osmo 360 II介面簡單易用。 DJI Osmo 360 II最新「主角跟隨」功能，綠框代表已追蹤主體。 DJI Osmo 360 II配合隱形自拍桿使用。

感光元件升級

相機核心升級全新感光元件與處理晶片組合，雖然維持與前代相近的雙1/1.1吋方形CMOS感光元件，但實質感光利用率上提升了25%，並且將全景影片規格一舉推升至原生8K/60fps的超高畫質，相較上代Osmo 360的8K/50fps，實試邊行邊拍、甚至流水等畫面，更加流暢。

新機動態範圍同步跨越至14.5級，配備f/1.9大光圈與AI超級夜景2.0演算法，拍攝低光夜景效果亦清晰時，還原暗部細節並有效抑制噪點，實試晚上拍攝效果相當不錯。新機更支援高達4K/240fps的高影格率慢動作拍攝，玩法更全面。個人特別喜歡新增的全景「主角跟隨」功能，透過AI演算法無需手動即可自動鎖定目標，同時支援最高輸出4K/30fps平面影片雖然不似OSMO Pocket般緊貼主體，但基本上亦跟得到，即使有其他路人亦沒有甩掉。

DJI Osmo 360 II可使用透明鏡頭保護殼加強保護。 DJI Osmo 360 II電池容量為2150mAh。 DJI Osmo 360 II可另配3顆電池收納盒。 DJI Osmo 360 II內置105GB儲存空間。 DJI Osmo 360 II機身配備四陣列咪高峰系統。 DJI Osmo 360 II雙向磁吸快拆扣可輕鬆換配件。 DJI Osmo 360 II收納袋及鏡頭保護蓋。 DJI Osmo 360 II連接App暢順無阻，亦可作簡單剪輯。 DJI Osmo 360 II機身可先設定快剪助手。

可更換鏡片

DJI Osmo 360今代帶來可更換鏡片設計，鏡頭表面採用了升級的二代光學超硬金剛膜，大幅強化防刮耐磨能力，即使在戶外碰撞受損，使用者亦可自行更換，另外亦有透明鏡頭保護殼可供選購。新機加入雙向磁吸快拆設計，操控上新增NFC一碰即連技術，只需以手機輕觸機身即可秒速連接DJI Mimo App傳輸或編輯素材。

相機不加裝防水殼可裸機10米防水，配合專用防水殼可達50米深水拍攝，機身內建105GB儲存空間，忘記帶記憶卡都可即開即拍。續航方面，在8K/30fps規格下可連續拍攝約100分鐘，並支援PD快充，可在22分鐘內充至80%電量，配合可充電的電池收納盒，不怕影到冇電，但留意拍攝時有少許發熱情況。

DJI Osmo 360 II原生8K/60fps畫質細緻且動態範圍優異，但留意全景素材對於手機或電腦的解碼與剪輯效能要求較高，一般用家可用手機App作簡單剪輯，或靠AI一鍵剪片。標準套裝售價為$3899，不過卻不包括其他重要配件如隱形自拍桿及備用電池，想再全面點必要入手$4699的暢拍套裝。

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務