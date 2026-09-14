HONOR Magic 9配色天藍及亮黃　相機模組設計微調

HONOR近日除了預熱頂配旗艦Magic 9 Pro Max，網上亦首度流出標準版Magic 9 及Super Edition的實機照！新機以搶眼的天藍與亮黃色亮相，相機模組設計迎來微調，加上傳聞中強悍的8,000mAh超大電池及雙200MP鏡頭規格，預計將於9月28日正式發布。

據曝光的實機圖可見，Magic 9及Super Edition提供天藍及亮黃兩種鮮豔配色。有別於Pro Max版本的機背分段式設計，新機採用一體化機背，雖然保留了標誌性的圓形相機模組，但巨大圓環與垂直排列的感應器之間留有明顯空間。兩款機型的主要分別在於LED閃光燈的位置：一款內建於鏡頭大圓環內，另一款則設於圓環外部。螢幕方面，標準版預計搭載6.37吋1.5K解像度的OLED平面屏幕，支援120Hz更新率，為用家帶來極佳的視覺與單手握持手感。