iOS 27｜新一代Apple Intelligence登場　一文睇清Siri AI升級功能！

新一代Apple Intelligence現已推出，將強大 AI 功能置入用户日常運用的不同app與體驗。

Apple正式推出了新一代Apple Intelligence，搭載與Google Gemini合作開發的最新Apple Foundation模型。這次更新將AI深度整合至iOS 27、macOS 27等最新系統中，主打以「私密雲端計算」保障用戶隱私，同時在相片編輯、Safari瀏覽、創作工具與日常生活自動化上帶來全面進化。

iOS 27｜相片App新增「空間重塑」及「擴展」工具。

「相片」App 圖像功能 「相片」App迎來大幅升級，全新「空間重塑」功能讓用戶能在拍照後調整視角，經由AI生成一致的情景；「擴展」工具可在不裁剪人物的前提下自動填補畫面邊緣；「清除」工具亦獲更新，能更自然地移除複雜背景中的物件。

Safari智慧分頁分類 Safari瀏覽器新增自動整理分頁功能，能依主題持續分類新分頁；全新的「通知我」功能可主動監測商品補貨或降價並提醒用戶；用戶還能透過自然語言描述直接生成客製化的「Safari延伸功能」。

「影像樂園」升級 創作用的「影像樂園」升級生成模型，首度支援創作逼真風格的圖像。用戶可以直接在圖片上記號或透過文字描述進行修改，並能將生成的圖像直接套用為鎖定畫面桌布或聯絡人海報。

「電話」App「通話情境」資訊 為簡化日常通訊與行程管理，當用戶致電商家時，「電話」App的「通話情境」功能會在螢幕上主動顯示訂位編號或確認碼等相關資訊；同時，「日曆」App亦支援透過自然語言描述快速新增與變更行程。

iOS 27｜「描述捷徑」運用Apple Intelligence功能，根據用户描述組織所需步驟。

「捷徑」App自動化 「捷徑」App推出的「描述捷徑」功能，讓用戶只需口頭或文字描述想要的自動化情節，如開啟睡前模式並調整鬧鐘，系統便會自動安排所有操作步驟與條件設定。

iOS 27｜「家居」app 生成的影片描述讓用户無需觀看影片即可了解影片內容。