iPhone 18 Pro出機優惠　3HK $0機價、SmarTone機價最多減$3600（持續更新）

iPhone 18 Pro推出在即，各大電訊商開始推出機優惠，SmarTone宣布即日起接受iPhone 18 Pro系列預訂，提供「月費不變，舊機價．換新機」出機優惠。凡選用指定5G月費計劃，即享機價直減高達$3600及專屬預訂禮遇。

於SmarTone預訂iPhone 18 Pro系列，月費不變，機價直減高達$3600。即使最基本型號iPhone 18 Pro 256GB都減$2500，最平$7999已可入手；18 Pro Max及iPhone Duo更可享額外即減折扣。另外更有以下專屬出機禮遇包括：

• 舊機Trade-in機價額外再減多達$6700

• 免費12個月「SmarTone爆芒換新」

• 指定iPad / Apple配件$500折扣

• 出機或加購Apple Watch同享36個月免息分期，憑渣打信用卡簽帳分期再享額外$250回贈或2500里數回贈