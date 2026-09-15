iPhone 18 Pro出機優惠　3HK $0機價、SmarTone機價最多減$3600（持續更新）

iPhone 18 Pro推出在即，各大電訊商開始推出機優惠，SmarTone宣布即日起接受iPhone 18 Pro系列預訂，提供「月費不變，舊機價．換新機」出機優惠。凡選用指定5G月費計劃，即享機價直減高達$3600及專屬預訂禮遇。
於SmarTone預訂iPhone 18 Pro系列，月費不變，機價直減高達$3600。即使最基本型號iPhone 18 Pro 256GB都減$2500，最平$7999已可入手；18 Pro Max及iPhone Duo更可享額外即減折扣。另外更有以下專屬出機禮遇包括：
• 舊機Trade-in機價額外再減多達$6700
• 免費12個月「SmarTone爆芒換新」
• 指定iPad / Apple配件$500折扣
• 出機或加購Apple Watch同享36個月免息分期，憑渣打信用卡簽帳分期再享額外$250回贈或2500里數回贈
3HK指定計劃$0機價
即日起3香港及3SUPREME網頁接受預訂iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max，如配合月費$698起的世界Plan，iPhone 18 Pro 256GB出機價更低至$0，簽36個月合約Pro Max亦可享$0機價。另更享多重優惠包括：
• 現有客戶享$500額外機價折扣
• Trade-in任何手機型號可享額外$400機價折扣
• 選購iPhone、Apple Watch及其他配件，均可享36個月免息分期
• 指定匯豐信用卡持有人可享額外$100手機折扣或$100月費回贈
• 送兩年旅遊保險及一套深圳滑雪場門票連來回車票