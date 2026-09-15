Samsung Galaxy SmartTag 3 效果圖及價錢曝光 改用方圓形新設計

Samsung 全新藍牙追蹤器 Galaxy SmartTag 3 的高清渲染圖正式曝光！新機擺脫前代的橢圓設計，改用與 Galaxy Watch 風格一致的方圓形外觀。新品確認搭載 BLE 與 UWB 超寬頻定位技術，單顆售價預計為 29.99 美元（折合約 234 港元）。

Galaxy SmartTag 3料厚度不足 10 mm

外觀方面，Galaxy SmartTag 3 擺脫了前代 SmartTag 2 的長橢圓形外觀，轉為與最新 Galaxy Watch 及 One UI 圖標風格一致的方圓形（Squircle）設計。機身尺寸約為 30 x 30 mm，厚度不足 10 mm。黑白雙色機身均在中央實體按鈕印上 Samsung 標誌，其中白色版本中央配以金屬拉絲質感。值得注意的是，新機取消了機身內建的掛扣孔，若要掛在鑰匙或背包上，用戶需配合專用保護套或寵物項圈配件使用。