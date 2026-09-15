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出版：2026-Sep-15 15:00
更新：2026-Sep-15 15:00

Samsung Galaxy SmartTag 3 效果圖及價錢曝光 改用方圓形新設計

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Samsung Galaxy SmartTag 3 效果圖及價錢曝光 改用方圓形新設計

Samsung Galaxy SmartTag 3 效果圖及價錢曝光 改用方圓形新設計

Samsung 全新藍牙追蹤器 Galaxy SmartTag 3 的高清渲染圖正式曝光！新機擺脫前代的橢圓設計，改用與 Galaxy Watch 風格一致的方圓形外觀。新品確認搭載 BLE 與 UWB 超寬頻定位技術，單顆售價預計為 29.99 美元（折合約 234 港元）。

Galaxy SmartTag 3料厚度不足 10 mm

外觀方面，Galaxy SmartTag 3 擺脫了前代 SmartTag 2 的長橢圓形外觀，轉為與最新 Galaxy Watch 及 One UI 圖標風格一致的方圓形（Squircle）設計。機身尺寸約為 30 x 30 mm，厚度不足 10 mm。黑白雙色機身均在中央實體按鈕印上 Samsung 標誌，其中白色版本中央配以金屬拉絲質感。值得注意的是，新機取消了機身內建的掛扣孔，若要掛在鑰匙或背包上，用戶需配合專用保護套或寵物項圈配件使用。

Samsung Galaxy SmartTag 3設黑色及白色選擇，單顆裝為 29.99 美元（折合約 234 港元），四顆裝套裝定價則為 99.99 美元（折合約 780 港元） Samsung Galaxy SmartTag 3內建 Bluetooth Low Energy（BLE）及 Ultra-Wideband（UWB）超寬頻晶片 Samsung Galaxy SmartTag 3預計具備 IP67 防塵防水效能，並延續可更換電池設計 Samsung Galaxy SmartTag 3機身尺寸約為 30 x 30 mm，厚度不足 10 mm Samsung Galaxy SmartTag 3取消了機身內建的掛扣孔，若要掛在鑰匙或背包上，用戶需配合專用保護套或寵物項圈配件使用

在功能規格方面，Galaxy SmartTag 3 同時內建 Bluetooth Low Energy（BLE）及 Ultra-Wideband（UWB）超寬頻晶片，配合 Samsung Find 網絡，能在近距離提供精確的方向與距離導航。機身中央的實體按鈕功能得以保留，用戶除可用作反向尋找手機外，亦能設定為觸發 Modes & Routines 自動化指令。此外，新品預計具備 IP67 防塵防水效能，並延續可更換電池設計，提供穩定的續航表現。

根據流出的零售商資料，Samsung Galaxy SmartTag 3 將提供黑色（EI-T5900BBEGUS）與白色（EI-T5900BWEGUS）兩種選擇。美國市場定價維持前代水平，單顆裝為 29.99 美元（折合約 234 港元），四顆裝套裝定價則為 99.99 美元（折合約 780 港元）。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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