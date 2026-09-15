Meta One訂閱服務正式攻港　Instagram Plus、WhatsApp Plus一文睇清收費及升級功能

Meta正式在香港推行全新「Meta One」訂閱方案，讓用戶在維持免費基礎體驗之餘，能透過付費訂閱獲得更豐富的自我表達工具、創作者專用數據，以及更高運算額度的Meta AI進階功能。
單一或綑綁訂閱
這次Meta One方案針對個人日常用戶推出了多款單一產品訂閱方案，個人用戶可以選擇每月只需$16的Instagram Plus，解鎖私訊與限時動態（Story）自訂字體、私訊預覽，以及特定用戶觀看限時動態時的即時通知。
Facebook Plus同樣為每月$16，提供Messenger個人化選項、自訂應用程式圖標、超級回應以及更深入的Reels數據報告；至於門檻最低的WhatsApp Plus月費則只需$12，讓用戶可享有獨家主題、圖標、特效貼圖、置頂更多聊天室，以及按時間表自動靜音或隱藏對話的「專注時間表」等功能。
針對追求強大AI功能的重度用戶，Meta亦規劃了核心（Core）與高級（Premium）綑綁方案，除了整合上述各平台的個人化權益外，更能解鎖由Muse模型驅動的高階圖片與影片生成額度，以及更多Instagram「重新設計風格」（Restyle）等應用程式內的生成式AI工具，有關方案將隨著Meta AI在香港完成全面推行後同步登場。
創作者及商用方案
除了個人用戶外，Meta One亦為商業用戶與創作者帶來專屬的營運升級工具。創作者與商家方案不僅提供藍剔驗證徽章、防冒充保護與進階個人檔案展示功能，更加入了24/7全天候運作的Meta Business Agent回覆額度。
收費方面，精選方案（Essential）月費由$119起；月費$279的進階方案（Advanced）則支援提早30天排定限時動態、帖文加連結、團隊無密碼共享存取權及可匯出數據等專業功能；而針對大規模團隊營運，Meta亦設有每月$829的專家方案（Expert），以及每月$2799元的頂級方案（Max），提供最高級別的AI代理服務與管理權限。