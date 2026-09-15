Meta One訂閱服務正式攻港　Instagram Plus、WhatsApp Plus一文睇清收費及升級功能

Meta正式在香港推行全新「Meta One」訂閱方案，讓用戶在維持免費基礎體驗之餘，能透過付費訂閱獲得更豐富的自我表達工具、創作者專用數據，以及更高運算額度的Meta AI進階功能。

單一或綑綁訂閱

這次Meta One方案針對個人日常用戶推出了多款單一產品訂閱方案，個人用戶可以選擇每月只需$16的Instagram Plus，解鎖私訊與限時動態（Story）自訂字體、私訊預覽，以及特定用戶觀看限時動態時的即時通知。

Facebook Plus同樣為每月$16，提供Messenger個人化選項、自訂應用程式圖標、超級回應以及更深入的Reels數據報告；至於門檻最低的WhatsApp Plus月費則只需$12，讓用戶可享有獨家主題、圖標、特效貼圖、置頂更多聊天室，以及按時間表自動靜音或隱藏對話的「專注時間表」等功能。