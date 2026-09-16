Apple上海傳媒預覽直擊！　iPhone Duo闊摺機實機上手試（多圖）

內屏隱形摺痕

iPhone Duo摺合厚度為11.3mm，打開僅5.2mm，重量約254g，採用闊版設計，鈦金屬邊框及鉸位護層為拋光設計，較易印上手指模，合上時握持手感跟直版機相近。外屏覆蓋5.4吋Super Retina XDR螢幕、機身內部7.6吋屏幕，由摺起到打開時雙芒連接動畫相當無縫順暢，合上時亦有磁吸感，相當貼合。

內螢幕由10層極薄結構組成，配上如磨砂質感的特製納米紋理表面，視覺上比起傳統屏幕減了一點銳利度，但同時亦減少反光。正面直視螢幕摺痕近乎隱形，在黑屏及特定側光角度才見到些微起伏。其實在實際使用情況下，不會太察覺摺痕的存在，但現時還是新機，時間用久了就難以保證。