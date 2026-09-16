Apple上海傳媒預覽直擊！　iPhone Duo闊摺機實機上手試（多圖）

Apple首部雙芒摺機iPhone Duo正式發布，記者前往Apple上海率先睇這部話題實機，試玩時間有限，簡單速試了一些重點功能，詳細規格可以按此重溫。
內屏隱形摺痕
iPhone Duo摺合厚度為11.3mm，打開僅5.2mm，重量約254g，採用闊版設計，鈦金屬邊框及鉸位護層為拋光設計，較易印上手指模，合上時握持手感跟直版機相近。外屏覆蓋5.4吋Super Retina XDR螢幕、機身內部7.6吋屏幕，由摺起到打開時雙芒連接動畫相當無縫順暢，合上時亦有磁吸感，相當貼合。
內螢幕由10層極薄結構組成，配上如磨砂質感的特製納米紋理表面，視覺上比起傳統屏幕減了一點銳利度，但同時亦減少反光。正面直視螢幕摺痕近乎隱形，在黑屏及特定側光角度才見到些微起伏。其實在實際使用情況下，不會太察覺摺痕的存在，但現時還是新機，時間用久了就難以保證。
使用外屏時，操作在機側右邊，Touch ID亦在右上角，用右手沒有問題，但用左手就比較困難，需要時間適應。音量鍵放在機頂，令調校在直向及橫向時一致。
無縫直橫向使用
iPhone Duo內屏可直向或橫向使用，直向更可以將鍵盤放在下方，像電腦般打字。示範時打機最可以感受到無縫接軌，傳統以橫向遊玩，或改以直向甚至外屏玩都可以。播放影片則可以直向後橫摺，將下部分變成控制台，官方示範兩個均有專誠為iPhone Duo設計的介面，但暫時未知其他App如何。分屏多工使用則相當流暢，兩app都可以左右並排運作。
全新自拍功能
另一個關注點是鏡頭，iPhone Duo配備4800萬像素雙融合相機系統，新增獨家攝影功能包括智能自動拍（Smart Take）、Duo雙向預覽及史奴比動畫，智能自動拍可將手機摺起，反向自動拍攝；Duo雙向預覽則可以看到鏡頭拍攝效果，史奴比動畫可吸引小朋友望向鏡頭。
另外亦配備兩個自拍鏡頭，外屏為1200萬像素Center Stage相機，螢幕內層為FaceTime相機，官方未有提及像素，f/1.8光圈及可作1080p/60fps影片攝錄，因主要用作視訊通話，用來拍攝效果一般。
10月正式發售
iPhone Duo摺機初步試機感覺不錯，質感及使用體驗令人滿意。夜空（深藍）及星光白色兩色亦吸引，但$17499起定價始終有點卻步，將於10月16日接受預訂，10月23日起發售，屆時果粉可以到Apple Store親自試試。