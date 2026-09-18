ZEEKR香港兩周年辦智能工廠之旅 邀42名車主赴杭州體驗極限試駕

平日揸車就多，但真正走進汽車工廠，近距離了解一輛汽車由研發、生產到測試驗證的過程，甚至有機會落場體驗極限試駕，卻不是人人都有機會。
為慶祝ZEEKR香港成立兩周年，品牌早前邀請42名香港車主前往杭州，參與一連四日三夜的「ZEEKR智能工廠之旅」。考察團先後參觀杭州灣智慧工廠、吉利全域安全中心、專業測試場及吉利品牌文化館，透過工廠參觀、試駕體驗及品牌探索等活動，近距離認識新能源汽車由研發、生產到測試驗證的過程，以及吉利集團在智能科技及全球化發展方面的布局。
走進杭州灣智慧工廠 了解智能製造流程
行程首站來到杭州灣智慧工廠，讓車主一探新能源汽車的生產流程。作為品牌全球旗艦生產基地，工廠展示高度自動化的製造模式，數百台機械人於焊接、搬運及組裝等環節協同作業，實現接近「黑燈工廠」水平的生產模式。
參觀期間，車主亦了解一體化壓鑄技術及柔性共線生產模式，認識不同車型如何於同一生產線完成組裝，以及大型壓鑄技術如何提升車身剛性及輕量化表現。工廠同時透過數碼化品質管理系統，為每輛汽車建立生產檔案，記錄及追蹤關鍵生產數據，配合高精度衝壓設備，進一步提升車身組件及裝嵌品質。透過實地考察，參加者對新能源汽車背後的製造技術及品質管理流程有更深入了解。
參觀安全中心 認識車輛測試與驗證流程
離開工廠後，考察團前往吉利全域安全中心，了解車輛推出市場前須經過的測試及驗證程序。現場展示側柱碰撞、托底碰撞、高速追尾及翻滾等極端工況模擬，讓參觀者了解車身結構及各項安全系統如何接受不同測試考驗。
中心亦介紹品牌的「全域安全」理念，涵蓋主動安全、被動安全及電池安全等多個範疇。近年備受關注的電池安全亦是展示重點之一，車主可了解極氪所使用的「金磚電池」系統如何通過針刺、擠壓及火燒等測試，以及安全研發如何結合真實事故數據及測試結果持續優化。透過參觀活動，參加者進一步認識車輛安全系統背後的設計理念，以及品牌在整車及電池安全方面的研發工作。
封閉測試場體驗多款車型
考察團更前往專業測試場地，體驗多款車型於不同路況下的動態表現。場地設有直線加速、金卡納操控及緊急避障等測試項目，並安排漂移技術展示，讓車主近距離觀察車輛在極限工況下的操控表現及動態反應。參加者亦有機會試駕 Zeekr 7X、Zeekr 007GT、Zeekr 9X 及 Zeekr 8X 等車型，感受不同車款的駕駛特性。
透過專業場地體驗，參加者可更直觀地感受底盤調校及智能電驅系統的運作特點，了解車輛在操控、穩定性及駕駛反應方面的表現，從另一角度認識新能源汽車技術的發展。
吉利文化館展示全球化布局
考察團最後參觀吉利品牌文化館，進一步了解集團的發展歷程及技術布局。館內透過互動展區及多媒體展示，介紹集團由中國民營車企發展成全球化汽車集團的歷程，以及近年於新能源汽車、智能出行及前瞻科技領域的發展方向。
展區同時展示SEA浩瀚架構、自研晶片、衛星互聯及換電生態等技術成果，並介紹覆蓋中國、瑞典、英國及德國等地的全球研發網絡。吉利集團希望透過品牌文化館展示其由中國民營車企發展成全球化汽車集團的歷程，以及「中國品牌，全球視野」的發展策略。同時透過智慧城市、綠色能源等未來出行領域的布局，呈現以科技推動可持續發展的長遠願景。