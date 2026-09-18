ZEEKR香港兩周年辦智能工廠之旅 邀42名車主赴杭州體驗極限試駕

平日揸車就多，但真正走進汽車工廠，近距離了解一輛汽車由研發、生產到測試驗證的過程，甚至有機會落場體驗極限試駕，卻不是人人都有機會。 為慶祝ZEEKR香港成立兩周年，品牌早前邀請42名香港車主前往杭州，參與一連四日三夜的「ZEEKR智能工廠之旅」。考察團先後參觀杭州灣智慧工廠、吉利全域安全中心、專業測試場及吉利品牌文化館，透過工廠參觀、試駕體驗及品牌探索等活動，近距離認識新能源汽車由研發、生產到測試驗證的過程，以及吉利集團在智能科技及全球化發展方面的布局。

走進杭州灣智慧工廠 了解智能製造流程 行程首站來到杭州灣智慧工廠，讓車主一探新能源汽車的生產流程。作為品牌全球旗艦生產基地，工廠展示高度自動化的製造模式，數百台機械人於焊接、搬運及組裝等環節協同作業，實現接近「黑燈工廠」水平的生產模式。 參觀期間，車主亦了解一體化壓鑄技術及柔性共線生產模式，認識不同車型如何於同一生產線完成組裝，以及大型壓鑄技術如何提升車身剛性及輕量化表現。工廠同時透過數碼化品質管理系統，為每輛汽車建立生產檔案，記錄及追蹤關鍵生產數據，配合高精度衝壓設備，進一步提升車身組件及裝嵌品質。透過實地考察，參加者對新能源汽車背後的製造技術及品質管理流程有更深入了解。

杭州灣智慧工廠

參觀安全中心 認識車輛測試與驗證流程 離開工廠後，考察團前往吉利全域安全中心，了解車輛推出市場前須經過的測試及驗證程序。現場展示側柱碰撞、托底碰撞、高速追尾及翻滾等極端工況模擬，讓參觀者了解車身結構及各項安全系統如何接受不同測試考驗。 中心亦介紹品牌的「全域安全」理念，涵蓋主動安全、被動安全及電池安全等多個範疇。近年備受關注的電池安全亦是展示重點之一，車主可了解極氪所使用的「金磚電池」系統如何通過針刺、擠壓及火燒等測試，以及安全研發如何結合真實事故數據及測試結果持續優化。透過參觀活動，參加者進一步認識車輛安全系統背後的設計理念，以及品牌在整車及電池安全方面的研發工作。

吉利全域安全中心

封閉測試場體驗多款車型 考察團更前往專業測試場地，體驗多款車型於不同路況下的動態表現。場地設有直線加速、金卡納操控及緊急避障等測試項目，並安排漂移技術展示，讓車主近距離觀察車輛在極限工況下的操控表現及動態反應。參加者亦有機會試駕 Zeekr 7X、Zeekr 007GT、Zeekr 9X 及 Zeekr 8X 等車型，感受不同車款的駕駛特性。 透過專業場地體驗，參加者可更直觀地感受底盤調校及智能電驅系統的運作特點，了解車輛在操控、穩定性及駕駛反應方面的表現，從另一角度認識新能源汽車技術的發展。

吉利文化館展示全球化布局 考察團最後參觀吉利品牌文化館，進一步了解集團的發展歷程及技術布局。館內透過互動展區及多媒體展示，介紹集團由中國民營車企發展成全球化汽車集團的歷程，以及近年於新能源汽車、智能出行及前瞻科技領域的發展方向。