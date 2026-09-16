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出版：2026-Sep-16 21:03
更新：2026-Sep-16 21:03

上海直擊Apple新品實物一覽　iPhone 18 Pro、Apple Watch Series 12同AirPods 5值得升級？

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Apple即將推出iPhone 18 Pro、iPhone Duo（10月上市）、Apple Watch Series 12及AirPods 5。

Apple即將推出iPhone 18 Pro、iPhone Duo（10月上市）、Apple Watch Series 12及AirPods 5。

Apple即將於9月18日推出一系列新產品，包括iPhone 18 Pro系列、Apple Watch Series 12、Apple Watch Ultra 4及AirPods 5。雖然不少網民稱今代未有大升級，不過官網預訂情況證明仍有不少果迷入手新機。記者率先於開賣前到上海Apple傳媒預覽活動試玩，想知有何賣點即睇下文！

iPhone 18 Pro 4色選擇。 iPhone 18 Pro實物色調比官方相片更突出。 iPhone 18 Pro屏幕尺寸跟上代不變。 iPhone 18 Pro兩款矚目新色布根地紅及冰川色。 iPhone 18 Pro的機背跟相機模組色調一致。 iPhone 18 Pro可變光圈，圖中為f\1.48。 iPhone 18 Pro可變光圈，圖中為f\4.0。 iPhone 18 Pro動態島變小，亦可同時顯示3個動態消息。

iPhone 18 Pro小改款

今代手機外觀及尺寸未有太大分別，比起上一代帶來新配色，包括主打色布根地紅、冰川、黑及銀色。布根地紅實物比相片更加優雅，深酒紅色色澤低調；冰川則似是金屬感的淺藍色，銀色跟去年的較淺，而黑色則是穩陣之選。

選擇配備3鏡頭的Pro系列，對攝影應該都有要求，今代更在主鏡加入可變光圈設計。跟以往虛擬的光圈不同，可以從4個光圈可選，提升進光量帶來不同的景深效果，在人像攝影方面特別實用。另外亦加入自訂 Pro 級控制項目，自行控制光圈、快門速度及、白平衡等；同時加入質感及顆粒感風格，攝影方式更多變化。

功能方面，動態島今代變得更細，同時可顯示3個動態消息，比上代多一個。另外iOS 27亦帶來Siri AI人工智能，想知新功能如何使用，留意未來實試報告。iPhone 18 Pro規格及價錢可按此重溫。

Apple Watch Series 12珍珠白色陶瓷錶殼相當有質感。 Apple Watch Series 12珍珠白色陶瓷錶殼採用藍寶石錶面。 Apple Watch Series 12錶底的感測器經重新設計，更加精準。 Apple Watch Series 12深古銅色鋁金屬錶殼。 Apple Watch Series 12全新身體狀態體驗分數。

Apple Watch Series 12多款新色

全新Apple Watch Series 12智能手錶外觀看似跟上代一樣，但帶來更多材質錶殼，包括再次引入精密陶瓷，珍珠白色及夜藍色兩款帶來細緻高雅感，錶面更是藍寶石玻璃，整體更加耐刮，不過萬一不小心跌落就較易粉碎。鋁金屬則帶來深古銅色、淺金色及黑色；鈦金屬亦帶來一款全新耀金色。

今代的機身的感測器改良LED設計，兼加入S11晶片，可以做到每5秒更新一次心率，心率變異（HRV）測量頻率高達每5分鐘一次大幅提升，更是穿戴最準確的穿戴裝置。全新身體狀態體驗，為每日身體狀況打分數，綜合各方面的健康數據，可得出每日1至10的分數，分成4個級別，更容易觀察到當日身體狀況。夜間與新增的日間維生指數指標，現已包括心率變異感測。

人工智能Siri AI方面，全新Audio Intelligence帶來Siri Recap、重溫等功能，不過測試版要到秋季才開始下放。Apple Watch Ultra 4有齊以上功能，而且今代電池加大增長續航力，長達45小時體能訓練追蹤。Apple Watch Series 12規格及價錢可按此重溫。

AirPods 5耳機標配降噪功能。

AirPods 5耳機標配降噪功能。

AirPods 5最抵買

AirPods 5耳機今次低調換代，但卻可能是最值得入手的產品！因為價錢比上代更便宜只需$1099起，而且重新設計的聲學架構，降噪功能已變成標準配備，效能比上一代提升1.5倍，效果甚至接近Pro系列。音質方面配備新一代適應性EQ，有齊通透模式、適應性音訊、對話感知功能及個人化空間音訊等，人工智能功能亦支援最新Siri AI及即時翻譯。與AirPods Pro 3不同的是開放式設計，以及不設心率感測及體力測試功能。

提供標準版（$1099）及配無線充電盒版（$1249）兩款，後者更多了力度感應器可輕掃耳機調校音量，聆聽時間更多1小時，以及設揚聲器支援尋找功能，價錢只差$150，絕對可直上無線充電盒版。

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