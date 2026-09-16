上海直擊Apple新品實物一覽　iPhone 18 Pro、Apple Watch Series 12同AirPods 5值得升級？

Apple即將推出iPhone 18 Pro、iPhone Duo（10月上市）、Apple Watch Series 12及AirPods 5。

Apple即將於9月18日推出一系列新產品，包括iPhone 18 Pro系列、Apple Watch Series 12、Apple Watch Ultra 4及AirPods 5。雖然不少網民稱今代未有大升級，不過官網預訂情況證明仍有不少果迷入手新機。記者率先於開賣前到上海Apple傳媒預覽活動試玩，想知有何賣點即睇下文！

iPhone 18 Pro小改款 今代手機外觀及尺寸未有太大分別，比起上一代帶來新配色，包括主打色布根地紅、冰川、黑及銀色。布根地紅實物比相片更加優雅，深酒紅色色澤低調；冰川則似是金屬感的淺藍色，銀色跟去年的較淺，而黑色則是穩陣之選。 選擇配備3鏡頭的Pro系列，對攝影應該都有要求，今代更在主鏡加入可變光圈設計。跟以往虛擬的光圈不同，可以從4個光圈可選，提升進光量帶來不同的景深效果，在人像攝影方面特別實用。另外亦加入自訂 Pro 級控制項目，自行控制光圈、快門速度及、白平衡等；同時加入質感及顆粒感風格，攝影方式更多變化。

功能方面，動態島今代變得更細，同時可顯示3個動態消息，比上代多一個。另外iOS 27亦帶來Siri AI人工智能，想知新功能如何使用，留意未來實試報告。iPhone 18 Pro規格及價錢可按此重溫。

Apple Watch Series 12多款新色 全新Apple Watch Series 12智能手錶外觀看似跟上代一樣，但帶來更多材質錶殼，包括再次引入精密陶瓷，珍珠白色及夜藍色兩款帶來細緻高雅感，錶面更是藍寶石玻璃，整體更加耐刮，不過萬一不小心跌落就較易粉碎。鋁金屬則帶來深古銅色、淺金色及黑色；鈦金屬亦帶來一款全新耀金色。 今代的機身的感測器改良LED設計，兼加入S11晶片，可以做到每5秒更新一次心率，心率變異（HRV）測量頻率高達每5分鐘一次大幅提升，更是穿戴最準確的穿戴裝置。全新身體狀態體驗，為每日身體狀況打分數，綜合各方面的健康數據，可得出每日1至10的分數，分成4個級別，更容易觀察到當日身體狀況。夜間與新增的日間維生指數指標，現已包括心率變異感測。

人工智能Siri AI方面，全新Audio Intelligence帶來Siri Recap、重溫等功能，不過測試版要到秋季才開始下放。Apple Watch Ultra 4有齊以上功能，而且今代電池加大增長續航力，長達45小時體能訓練追蹤。Apple Watch Series 12規格及價錢可按此重溫。

AirPods 5耳機標配降噪功能。