Samsung Galaxy A18 4G發表 防護等級及晶片規格升級

外觀設計方面，Galaxy A18 4G 延續品牌一貫的簡約風格，提供灰色、淺藍色及黑色三款機身顏色選擇。機身尺寸略微增加，厚度及重量分別為 7.7mm 及 196g，但日常握持手感依然不俗。正面搭載一塊 6.7 吋 Super AMOLED 水滴螢幕，支援 1080 x 2340 解像度及 90Hz 刷新率，帶來鮮明且流暢的視覺體驗。

Samsung於歐洲地區低調發布入門手機 Samsung Galaxy A18 4G，預計於9月18日正式發售。新機作為小升級版本，主要改用自家的 Exynos 1610 處理器，並將機身防護等級提升至 IP64，結合 6.7 吋大螢幕與長效續航，主攻入門實用市場。

內在硬體部分，Galaxy A18 4G 捨棄了上代的 Helio G99 平台，改為搭載 Samsung 全新 Exynos 1610 晶片，配備 4GB RAM，並支援 microSD 卡擴充。鏡頭組合維持三鏡配置，包括 50MP 主鏡頭（f/1.8，不支援 OIS）、5MP 超廣角以及 2MP 微距鏡頭，前方則配備 13MP 自拍鏡頭。續航表現上，內建 5,000mAh 大容量電池，支援 25W 快速充電，官方指半小時即可充至 50% 電量。此外，手機出廠預載 Android 17 及 One UI 9 系統，官方更承諾提供長達 6 年的系統及安全性更新。

發售日期方面，Samsung Galaxy A18 4G 目前已於法國、挪威及瑞典等地官網上架，將於9月18日起陸續發貨。以法國市場為例，4GB + 128GB 版本定價為280歐元（約2,517港元）。