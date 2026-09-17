Samsung Galaxy A18 4G發表 防護等級及晶片規格升級

Samsung於歐洲地區低調發布入門手機 Samsung Galaxy A18 4G，預計於9月18日正式發售。新機作為小升級版本，主要改用自家的 Exynos 1610 處理器，並將機身防護等級提升至 IP64，結合 6.7 吋大螢幕與長效續航，主攻入門實用市場。
厚度及重量略增
外觀設計方面，Galaxy A18 4G 延續品牌一貫的簡約風格，提供灰色、淺藍色及黑色三款機身顏色選擇。機身尺寸略微增加，厚度及重量分別為 7.7mm 及 196g，但日常握持手感依然不俗。正面搭載一塊 6.7 吋 Super AMOLED 水滴螢幕，支援 1080 x 2340 解像度及 90Hz 刷新率，帶來鮮明且流暢的視覺體驗。
內在硬體部分，Galaxy A18 4G 捨棄了上代的 Helio G99 平台，改為搭載 Samsung 全新 Exynos 1610 晶片，配備 4GB RAM，並支援 microSD 卡擴充。鏡頭組合維持三鏡配置，包括 50MP 主鏡頭（f/1.8，不支援 OIS）、5MP 超廣角以及 2MP 微距鏡頭，前方則配備 13MP 自拍鏡頭。續航表現上，內建 5,000mAh 大容量電池，支援 25W 快速充電，官方指半小時即可充至 50% 電量。此外，手機出廠預載 Android 17 及 One UI 9 系統，官方更承諾提供長達 6 年的系統及安全性更新。
發售日期方面，Samsung Galaxy A18 4G 目前已於法國、挪威及瑞典等地官網上架，將於9月18日起陸續發貨。以法國市場為例，4GB + 128GB 版本定價為280歐元（約2,517港元）。
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