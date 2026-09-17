OPPO K14 Lite發布 7000Ah大電配IP64級別防塵防水機身

OPPO 宣布在印度市場推出 K14 系列最新入門 4G 手機 OPPO K14 Lite。該機主打長效續航，內置高達 7,000mAh 大容量電池，配備 6.75 吋 120Hz 更新率屏幕及 IP64 防水防塵機身。這款新機定價為 16,999 印度盧比，進一步擴大 OPPO 於平價手機市場的產品佈局，適合對電池續航力有高度要求的用家。

螢幕支援120Hz 更新率

OPPO K14 Lite 是一款針對入門市場的 4G 手機，硬件上搭載 Unisoc T7250 處理器，內建 4GB RAM 及 64GB UFS 2.2 儲存空間，並提供 microSD 卡插槽作容量擴充。屏幕方面，該機配備 6.75 吋 LCD 螢幕，支援 HD+ 解像度以及高達 120Hz 更新率。此外，機身具備 IP64 級別防塵防水能力，並保留了 3.5mm 耳機插孔及採用機側指紋辨識。