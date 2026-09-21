港大孵化初創運用AI加速藥物研發 重塑新藥開發流程

新藥研發向來被視為高投入、高風險且周期漫長的工作。從發掘疾病靶點、設計候選藥物分子，到完成臨床前研究，往往需要十年以上時間，研發成本更可高達數十億美元。然而，即使投入大量資源，不少候選藥物最終仍因療效、安全性或成藥性不足而未能進入後續開發階段。因此，如何提升研發效率及成功率，一直是全球生物醫藥產業的重要課題。 近年人工智能（AI）技術迅速發展，為藥物研發帶來嶄新可能。由香港大學（港大）孵化成立的AI藥物研發初創企業昂心生物（AilsynBio），透過融合AI、計算化學及生物技術，自主研發AI平台，協助研究人員更快速識別疾病靶點及設計候選分子，為傳統新藥研發流程帶來革新。

公司近年發展迅速，已與華潤醫藥等多家國際藥企建立合作關係，逐步將源自香港的科研成果推向全球市場。其技術實力亦獲業界認可，早前於中央電視台大型科創節目《青年科創+》中脫穎而出，以第一名的成績晉級決賽。

AI驅動藥物研發 提升效率與成功率 相較於過往依賴大量實驗及反覆篩選的模式，AI能從海量生物數據中快速分析疾病機制、識別潛在藥物靶點，並預測分子的活性及特性，協助科研人員在實驗前作出更精準的判斷。 港大理學院化學系畢業生楊冠雅博士在香港大學支持下，創立AilsynBio。在她帶領下，團隊結合AI、基於物理的建模技術及藥物化學專業知識，打造涵蓋靶點識別、作用機制解析，以及分子設計與優化的全流程藥物研發平台。 有別於依賴歷史數據訓練的傳統AI模型，AilsynBio透過建立物理、化學及生物學底層規律模型，將AI能力延伸至缺乏既有數據的新研發場景，有助研究人員更早識別具開發潛力的候選藥物，從而降低研發成本及失敗風險。

專注口服環肽藥物研發 突破成藥性挑戰 AilsynBio長期深耕近年備受國際醫藥界關注的口服環肽（Oral Cyclic Peptide）藥物研發。環肽藥物兼具小分子藥物與抗體藥物的優勢，不僅擁有較高選擇性和靶向能力，更有潛力針對過往被認為「難以成藥」的靶點，因此被視為下一代創新療法的重要方向。 然而，環肽藥物開發涉及非天然氨基酸、動態構象及口服吸收等複雜問題，傳統研發方式往往需要大量試錯。針對相關挑戰，AilsynBio建立涵蓋分子設計、結構預測及開發潛力評估的AI平台，可在實驗展開前預測及評估候選分子的活性、選擇性及口服生物利用度，從而提升研發效率。

團隊同時建立專有內部資料集，結合AI運算、物理建模及藥物化學知識，加速設計兼具高活性及良好口服吸收能力的候選藥物，為癌症、代謝疾病及其他複雜疾病提供更多創新治療選擇。

AI推動研發自動化 提升複雜環肽開發效率 研發環肽藥物涉及大量反覆分析、設計、評估及優化工作，其分子結構靈活、開發條件繁多，科研人員往往需要在多項指標間取捨。若藥物成分涉及非天然氨基酸，由於其結構參數及構象行為更加複雜，研發難度亦隨之提高。 AilsynBio推出的肽原生AI藥物發現平台（Peptide-Native AI Drug Discovery Platform），透過AI智能代理串聯分子生成、結構分析、成藥性評估及研發決策，智能化及自動化環肽研發流程。該平台根據項目需要，同步評估候選分子，包括非天然氨基酸等多項的關鍵特性，協助團隊在設計階段提前優化多項指標並穩定藥物結構，減少後續反覆修改，節省開發資源。

展望未來，AilsynBio將繼續推動AI於新藥研發及複雜疾病研究等領域的應用，並透過跨學科研發模式加快科研成果轉化，進一步提升藥物研發效率，推動香港創科成果走向世界。 AilsynBio 將於「香港大學創新節 2026」（HKU Innovation Week 2026）展示其突破性技術。如欲深入了解AilsynBio的研發成果與技術應用，歡迎報名參與活動。