華為發布HUAWEI WATCH GT 7系列智能手錶　新增滑雪模式、21天續航力

HUAWEI WATCH GT 7系列港版今日發布，請來方力申任嘉賓。

華為又有新錶上場，今次輪到早前於內地發布的HUAWEI WATCH GT 7港版，主打超長續航、戶外進階運動和全面健康管理，加入全新滑雪及升級單車騎行模式，體現「Chase the Wild」的理念。全新系列包括高階型號HUAWEI WATCH GT 7 Pro （46mm），以及HUAWEI WATCH GT 7 （46mm及41mm），同時更發布新款耳機HUAWEI FreeBuds Neo，首創短柄設計，更帶來全新配色。

長達21天續航力 HUAWEI WATCH GT 7 Pro運動感十足，採用納米微晶陶瓷錶圈，配搭鈦合金中框，兼顧耐用性與質感。搭載1.47吋AMOLED屏幕，採用藍寶石玻璃，提供高達3000nits峰值亮度，陽光下仍然清晰銳利。首發EasyCross錶帶設計，易扣設計的氟橡膠錶帶，將錶帶收藏在內，令佩戴更穩固舒適。 HUAWEI WATCH GT 7 Pro及GT 7 （46mm） 更支援最長21天電池續航力，無需頻繁充電，即可長時間享受無間斷的健康監測與運動體驗，應對日常佩戴、戶外運動以至商務差旅。

戶外運動新領域 HUAWEI WATCH GT 7系列首度支援全新室內滑雪模式，熱愛滑雪運動的港人特別適用！多傳感器陣列，即便室內沒有衛星信號，亦能自動偵測滑雪或單板滑雪動作，記錄距離、速度及總下降高度。戶外滑雪模式下，更可透過HUAWEI Health應用下載全球逾3000個雪場地圖，包括日本熱門勝地，一鍵導人至腕錶，更帶來業界首創的轉彎偵測功能及G-Force過彎壓力偵測，滑雪愛好者可看數據改良技術。 單車運動功能也布升級，新增爬坡規劃、爬坡路況報告及急彎提醒等全新功能，提升單車體驗的安全性。騎行前可預覽路段資料，騎行中實時報告坡度，急彎時發出震動與語音提示，讓單車手可安全馳騁。

腕上健康平台 HUAWEI WATCH GT 7系列除了一般健康監測，提供全面、主動的健康管理，及早識別潛在風險。升級的健康洞察功能新增健康晨報、個人化身體狀態準備度評分及AI健康解讀。身體狀態準備度融合睡眠質素、心率變異性（HRV）、情緒健康及運動消耗等數據，將每日身體恢復狀況劃分為5個等級，提供直觀的科學評估。Pro版更支援ECG心電圖，以及進階健康管理功能包括冠心病風險評估以及糖尿病風險評估等。方力申亦透露可能飲食不夠節制，佩戴HUAWEI WATCH GT 7 Pro時偵測到自己有潛在糖尿病風險！

售價及配色一覽 HUAWEI WATCH GT 7 Pro備有境野黃、松霜綠及碳晶黑配色，售價為$2788；HUAWEI WATCH GT 7 46mm有馳光藍、速影黃及疾影黑配色、41mm櫻語粉及晴光藍配色，售價$1888，41mm悅動白配色售價$2088。 全系列將於9月30日正式發售，凡於指定零售商入手，即送HUAWEI FreeBuds SE藍牙耳機、3個月HUAWEI Health+會員體驗、31天錶盤會員服務及HUAWEI Care無憂大禮包；Pro版更加送棕色複合編織錶帶。

嶄新短柄設計耳機 HUAWEI FreeBuds Neo耳機採用全新設計語言，創新輕巧短柄設計，具未來感的全曲面流線機身，單隻耳機輕至約4.8g，整機連充電盒僅重41g，小巧便攜。基於大量真實人耳特徵數據，採用符合人體工學的減壓貼合設計，有效減輕佩戴不適感，另外亦改良易鬆脫部位。

第三代音頻晶片 搭載HUAWEI 第三代音頻晶片與首創雙通道主動降噪架構，實現高達30dB的全頻平均降噪深度；配合Turbo驅動單元、母帶級無損傳輸與無界空間音頻，讓用戶在不同生活場景中自由切換，定義新一代專屬的音響主張。 首度採用雙通道主動降噪架構，透過優化聲學通路，有效阻隔風噪及環境人聲等中高頻噪音。耳機在全頻段範圍內平均降噪深度達30dB，峰值降噪深度高達55dB。內置第三代音頻晶片與自適應演算法，毫秒級響應噪音變化並進行動態調節，帶來更自然流暢的純淨沉浸式聽感。

搭載全新驅動單元 搭載全新Turbo驅動單元，採用多孔平衡舒壓設計與輕量化剛性振膜，頻響範圍低至10Hz低音，高至48kHz通透高音，還原音樂細節與豐富層次。配合華為設備使用時，支援高達2.3Mbps的無損傳輸速度與48 kHz / 24 bit母帶級高解析音質。同時支援無界空間音頻技術，打破設備與音訊源限制，可將普通雙聲道音樂與影視對話實時重構為360°環繞立體聲場。 支援AI對話感知功能及耳機觸控功能，並配備3咪高峰系統、骨傳導感應器與專屬NPU深度神經網絡，支援95dB雙向清晰通話及高達9m/s的抗風噪能力，讓戶外騎行或風聲呼嘯下通話依然清晰如初。