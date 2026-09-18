本地研發WATCH2CARE智能手錶 結合傳統中醫報告

WATCH2CARE VITAL為香港品牌研發，用上輕巧的鈦金屬配陶瓷材質。

香港品牌LINK2CARE發表全新WATCH2CARE VITAL智能手錶，有別於市面上絕大多數僅專注於西方生物特徵數據的智能手錶，這款主打「東西合璧」的預防醫療哲學，首創結合中醫傳統養生智慧及智能穿戴設備，相當實用。

感測五臟狀態

LINK2CARE屬香港微電子企業達騰工業旗下，合作夥伴包括著名運動手錶品牌如GARMIN及SUUNTO等。自家品牌推出的WATCH2CARE VITAL，支援全天候身體數據追蹤，包括38項西方生理指標與18項中醫臟腑指標，如睡眠結構、脈搏波及血氧等，接近醫療級的準確度，可協助預測高血壓及中風等風險。

透過獨家演算法及中醫案例分析，系統能將這些西方生物特徵數據，轉化為對應中醫「心、肝、脾、肺、腎」五臟平衡與運作節奏的分析，讓用戶不再只是面對一堆數字，而是能深度理解個人代謝規律與臟腑狀態，從根源預防健康風險。