本地研發WATCH2CARE智能手錶 結合傳統中醫報告

香港品牌LINK2CARE發表全新WATCH2CARE VITAL智能手錶，有別於市面上絕大多數僅專注於西方生物特徵數據的智能手錶，這款主打「東西合璧」的預防醫療哲學，首創結合中醫傳統養生智慧及智能穿戴設備，相當實用。
感測五臟狀態
LINK2CARE屬香港微電子企業達騰工業旗下，合作夥伴包括著名運動手錶品牌如GARMIN及SUUNTO等。自家品牌推出的WATCH2CARE VITAL，支援全天候身體數據追蹤，包括38項西方生理指標與18項中醫臟腑指標，如睡眠結構、脈搏波及血氧等，接近醫療級的準確度，可協助預測高血壓及中風等風險。
透過獨家演算法及中醫案例分析，系統能將這些西方生物特徵數據，轉化為對應中醫「心、肝、脾、肺、腎」五臟平衡與運作節奏的分析，讓用戶不再只是面對一堆數字，而是能深度理解個人代謝規律與臟腑狀態，從根源預防健康風險。
有中國中醫科學院、解放軍總醫院(301醫院)等專業醫療團隊任技術顧問，手錶採用的100Hz光電容積描記法(PPG)技術，與張啟明教授合作開發，取代傳統脈診。
提供健康指引
只要佩戴24小時，即可獲極高實用性的全參數覆蓋健康指引，實試可看到身體因疲勞每況愈下，健康評分數每日也下跌。之後每天只戴十多小時，手錶可根據累積的數據生成AI健康報告，更細緻到分成五臟的狀態。同時提供度身打造的日常建議，例如最適合的運動種類與強度、理想的睡眠時間、須注意或避免的飲食，甚至包含幫助臟腑平衡的穴位按摩指引，真正做到由數據監測延伸至生活導航。
WATCH2CARE VITAL定價$2,980，即日起至9月30日，於官網憑優惠碼WatchFair26購買即可以7折優惠價入手。未來更會推出一款配合醫療級血糖監測儀的WATCH2CARE OMNI，可作連續血糖監測；另一款產品則將感測器放在錶帶上，適配其他品牌腕錶。