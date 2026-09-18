Apple新機陣容登場 三大升級新品 iPhone 18 Pro、Apple Watch S12、AirPods 5

新增可變光圈
作為今季的重頭戲，iPhone 18 Pro與Pro Max主要在影像與效能上提升。新機配備4,800萬像素融合主相機，首度加入可變光圈技術，能在4個光圈大小調節景深與進光量，配合升級版「攝影風格」的質感與顆粒感控制，拍攝更有控制權。
效能方面，內置A20 Pro晶片，並配備新一代均溫板散熱系統，帶來iPhone歷來最持久續航力，一般使用可達23至29小時。兩款機型均支援新一代Apple Intelligence及iOS 27，提供黑色、銀色、冰川色及全新的布根地紅色。iPhone 18 Pro售價$10,499起、Pro Max為$11,499起。
手錶健康感測系統
Apple Watch Series 12搭載全新S12晶片與升級的健康感測系統，帶來穿戴式裝置中最精準的心率測量，並大幅提升心率變異(HRV)的測量頻率。今代首度引入身體狀態分數功能，深入了解當日身體狀況。電池續航力長達24小時，充電15分鐘即可補足12小時日常使用所需。機身提供全新深古銅、黑、淺金及太空灰鋁金屬錶殼，另有鈦金屬及全新珍珠白與夜藍色精密陶瓷錶殼可供選擇，售價由$3,199起。
耳機標配降噪
AirPods 5採用舒適的開放式耳筒設計，搭載全新多氣孔聲學架構與新一代適應性EQ。今代兩款均標配開放式主動消噪功能，外部噪音消除能力較前代提升最高達50%，更支援Apple Intelligence的即時翻譯功能。無線充電盒版本功能更齊全，耳機柄更首度支援力度感應器輕掃調校音量功能，可無線充電、播放時間更長、Siri頭部動作回應等，售價由$1,099起。