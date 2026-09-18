Apple新機陣容登場 三大升級新品 iPhone 18 Pro、Apple Watch S12、AirPods 5

新增可變光圈

作為今季的重頭戲，iPhone 18 Pro與Pro Max主要在影像與效能上提升。新機配備4,800萬像素融合主相機，首度加入可變光圈技術，能在4個光圈大小調節景深與進光量，配合升級版「攝影風格」的質感與顆粒感控制，拍攝更有控制權。

效能方面，內置A20 Pro晶片，並配備新一代均溫板散熱系統，帶來iPhone歷來最持久續航力，一般使用可達23至29小時。兩款機型均支援新一代Apple Intelligence及iOS 27，提供黑色、銀色、冰川色及全新的布根地紅色。iPhone 18 Pro售價$10,499起、Pro Max為$11,499起。