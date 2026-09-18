iPhone 18 Pro開售現場直擊　尖沙咀Apple Store果迷排足8小時！

iPhone 18 Pro系列、Apple Watch Series 12及AirPods 5今日正式全線開售，尖沙咀廣東道Apple Store提早於8時營業，開店前已見人龍排隊取機，目測今年人潮不及去年，估計是因為今次只有Pro系列而不設普通版，而且未有現貨發售，店外亦聚集了不少炒家進行交易，現場回收價最高可達$2600左右。

今年預約取機排頭位的陳先生昨晚12時左右已到場，他表示是首次來到現場排隊，想體驗店內佈置及感受氣氛而來。太太用手機App成功搶到一部冰川色iPhone Pro，不過自己則未成功。現場亦有不少來自內地的旅客來買機，由廣州到港旅行的劉先生，一口氣買了6部256GB的布根地紅色iPhone Pro Max，他稱港版手機可使用AI功能，亦不難搶購。

現場炒價高達$2600

iPhone 18 Pro帶來全新布根地紅色，雖然討論度不及去年的宇宙橙，不過亦是不少果迷入手的首選，訪問過多位顧客都認為實物更加吸引。另一款冰川色亦是大熱色調，果迷大讚色系柔和，現場都有很多人拿上手試玩。今年亦有推出Apple Watch Series 12智能手錶及AirPods 5耳機，人氣度雖未及手機，但都不乏捧場客，有客人一次掃兩三隻。

店外同樣人頭湧湧，大量炒家在門外守候，逐一向已入手的顧客詢問收機，回收價大約高$2600左右。香港市場的iPhone 18 Pro售價為全球第三平、亞洲最便宜，因此炒家應有一定獲利。