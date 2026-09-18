Samsung推出 Galaxy S26 系列 One UI 9 更新 升級 Android 17添AI實用功能

經過多個月的 Beta 測試，Samsung 終於為 Galaxy S26、Galaxy S26+ 及 Galaxy S26 Ultra 推送基於 Android 17 的 One UI 9 穩定版更新。是次升級率先於南韓市場展開，OTA 檔案大小約 650MB，系統加入了 My FanCam 攝錄功能及多項 AI 升級，全面提升用家的日常操作體驗。
目前該升級已陸續在各個市場上線，而作為主場的南韓似乎率先獲得推送，其 OTA 下載檔案大小大約為 650MB。
今次 One UI 9 的其中一個重點新功能是 My FanCam，讓用家在拍攝影片時能獲得更佳的動態追蹤效果。此外，系統內的 Now Brief 亦整合了生成式 AI 技術，用家現在可以自行建立及編輯專屬的資訊卡片，令日常手機摘要更符合個人需求。
改良Now Nudge 體驗更流暢
除了視覺及資訊卡片的升級，Samsung 亦改良系統原有的 Now Nudge，官方指出新版本進一步減少了操作步驟，提供更流暢的使用體驗。與此同時，Creative Studio、Interpreter、Document Scan 及 Voice recorder 等實用工具的表現均有所提升，讓日常翻譯、掃描及語音記錄變得更加方便。
在系統管理方面，早於 8 月時曾對外詳細介紹過的全新 Warranty and Care 設定選單，亦已經正式納入今次更新之中。這項功能容許用家直接在手機設定內查閱保養狀態及進行裝置護理。隨著南韓地區率先起步，預計其他市場的 Galaxy S26 系列手機將會在短期內陸續收到升級通知。
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