Samsung推出 Galaxy S26 系列 One UI 9 更新 升級 Android 17添AI實用功能

經過多個月的 Beta 測試，Samsung 終於為 Galaxy S26、Galaxy S26+ 及 Galaxy S26 Ultra 推送基於 Android 17 的 One UI 9 穩定版更新。是次升級率先於南韓市場展開，OTA 檔案大小約 650MB，系統加入了 My FanCam 攝錄功能及多項 AI 升級，全面提升用家的日常操作體驗。

目前該升級已陸續在各個市場上線，而作為主場的南韓似乎率先獲得推送，其 OTA 下載檔案大小大約為 650MB。

今次 One UI 9 的其中一個重點新功能是 My FanCam，讓用家在拍攝影片時能獲得更佳的動態追蹤效果。此外，系統內的 Now Brief 亦整合了生成式 AI 技術，用家現在可以自行建立及編輯專屬的資訊卡片，令日常手機摘要更符合個人需求。