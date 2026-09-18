HONOR X9e Pro登場 超強續航與防跌防水成為賣點

HONOR 宣佈推出全新中階手機 HONOR X9e Pro，作為 X 系列首款 Pro 機級產品，名稱中的「e」代表 EXTREME。新機聚焦於超大電池容量、極限抗跌以及防水性能提升三大方向。外觀採用深紫色調搭配金邊鏡頭模組設計，兼具耐用度與辨識度。預計將於第四季在香港市場正式推出。

近年 HONOR X 系列逐漸將產品重點由純粹的處理器與鏡頭規格競逐，轉向強調日常使用耐用度與電池壽命。隨著 2026 年矽碳負極電池技術更加普及，製造商能在不增加機身厚度的情況下大幅提升電池容量，HONOR X9e Pro 亦順應這項技術趨勢，預期將配備遠超同級產品的超大容量電池。防護方面，機身採用升級版 Extreme Armor-Tough 抗跌架構，並配合更高等級的防水設計，專為應對各種戶外或日常突發碰撞而設。