iPhone 18 Pro布根地紅新機最襯　Momax手機殼、行動電源及配件推介

Momax推出Dusky Cherry新配色手機配件，專為iPhone 18 Pro布根地紅色而設。

Apple剛剛推出全新iPhone 18 Pro系列，當中以布根地紅（Burgundy）成為今年焦點。本地科技配件品牌Momax亦緊貼步伐，第四度為Apple旗艦主色度身打造完整的配件矩陣，推出全新「Dusky Cherry暮櫻紅」專屬系列，有齊保護殼、流動電源、充電器、線材甚至迷你喇叭等，襯晒新手機。

航太級防彈手機殼 全新「Dusky Cherry暮櫻紅」iPhone配件為Pantone 6076色調，將品牌熱賣產品添上最新人氣酒紅色調。SŌMA保護殼系列針對新機的鏡頭模組、按鍵與磁吸結構重新開模，旗艦級的SŌMA Carbon採用600D芳綸纖維（Aramid Fiber），為航太級防彈纖維物料，以深邃的暮櫻紅編織紋理呈現，亦備有經典深灰款搭配酒紅縫線，售價為$399。 另一款SŌMA Crystal背板融合3D波浪立體紋理與360°旋轉支架轉軸，方便隨時橫豎切換拍攝或辦公，售價$299。至於主打防摔的SŌMA Air，採用AG磨砂工藝搭配強化Air Cushion氣墊護角，提供兩米防摔保障，售價$199；追求裸機手感則有厚度僅0.6mm的SŌMA Slim超薄保護殼，售價只需$99。

多款流動電源 Momax招牌流動電源都有多款選擇，包括1-Power Q.Pass 5000mAh磁吸流動電源採用鋁合金噴砂背殼與同色玻璃面設計，5000mAh版本厚度薄至8.3mm，通過CCC認證，售價$359起。另一款重點新品1-Power S.Pass² Air則主打半固態安全電芯技術，機身極致纖薄至6mm，配合保護殼後依然能輕鬆收納於口袋，更榮獲IFA Innovation Awards 2026「Best in Mobility」大獎，售價$469。 另外亦將推出1-Pac Pass Mini⁺ 10000mAh 2合1內建伸縮充電線移動電源（售價$369），加上早前推出的超薄鏡面1-Power S.Pass Air 5000mAh磁吸流動電源，以及即將為iPhone Duo摺機度身訂造的短版磁吸流動電源，選擇豐富。

其他手機配件 除了防護與充電，Momax將Dusky Cherry色系延伸至日常生活與旅遊場景。1-Snap Go電動吸盤磁吸支架（售價$199）採用陽極氧化暮櫻紅外殼，具備電動吸盤與三軸360°旋轉調節，自拍或作支撐使用一流；輕量化的1-Snap Hoop磁吸指環支架（售價$99）則提供靈活的手持與低角度支撐。 聲音配件方面兩款尺寸的磁吸無線音箱1-Vibe Mood及1-Vibe Go售價分別為$329及$199；以及人氣創意產品1-Vibe Bottle磁吸音樂水樽（售價$399），Dusky Cherry色系容量變成500mL，更加輕便。 另外還有支援60W PD快充的1米Mag.Link磁吸連接線（售價$49）、Pinpop² X 可充電迷你全球定位器（售價$79）、1-VIBE CLIP M.IN.D AI夾耳式環境降噪耳機（售價$369）、1-Charge Q.Port² 折疊 Qi2 25W 三合一無線充電座（售價$1099），布根地紅iPhone 18 Pro用家可考慮儲齊成套同色產品！