iPhone 18 Pro系列「流光折射」八達通卡面　必睇八達通換新iPhone教學

iPhone 18 Pro系列在香港正式開售，八達通今日推出4款「流光折射」卡面予iPhone與Apple Watch用家免費下載，色彩風格襯晒iPhone 18 Pro系列的全新布根地紅色、冰川色、黑色與銀色，「嘟」卡都可以襯到絕！

即用免費卡面

4款「流光折射」卡面有「醉墨流霞」、「寂靜冰原」、「白晝流螢」及「暗夜流螢」，手機卡面適用於所有支援八達通的iPhone或Apple Watch型號，打開八達通app內卡面商店，下載「流光折射」手機卡面即可用。即日起至2026年9月30日，新客戶加八達通入iPhone或Apple Watch，即送一張自選卡面。

八達通轉移教學

iOS 27協助用家在設定「銀包」app時，緊接Apple Pay信用卡加卡設定後，將原有八達通卡列出，讓用家更方便轉移到新iPhone。如果第一次設定時未能成功，只需要開啟「銀包」app，點擊右上角的「+」符號，選擇「之前的卡」，找「八達通」即可以重新轉移。