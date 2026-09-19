華為Mate XT2首配麒麟9050 Pro晶片　三摺防窺屏保私隱

日前HUAWEI在國內舉行新品發布會，推出HUAWEI Mate XT2旗艦三摺屏等多款新作。其中Mate XT2換上展翼架構、加強主屏保護同時，又首配麒麟9050 Pro晶片，及靈盾防窺屏保護隱私。

上手HUAWEI Mate XT2三摺屏，換上展翼架構機身主要部件跟相機均置於中軸，機重維持299g水平但重量分佈更為平均，開展時握持體驗更佳。

接近標準大芒直屏手機

手機另一特色為加入6.5吋2,442 x 1,140 LTPO OLED外屏，摺合後厚度僅12.1mm加上更緊密機身，實際時體感更接近標準大芒直屏手機。

值得一提的是Mate XT2收窄幅度更勝前代，開展時由3.6-4.75mm降至3.5-4.0mm，同時展翼架構在摺合時、背蓋能一併保護三摺屏鉸鏈位安全性更佳。