小米Xiaomi 18副屏支援AI 　Leica攝影配置再升級

Xiaomi早前以Xiaomi 18 Fold揭開秋季發布序幕，而即將亮相的Xiaomi 18及Xiaomi 18 Pro系列亦陸續有規格流出。新機預計改用Snapdragon 8 Elite Gen 6平台，其中Pro版機背副屏將擴展至約4吋，並支援各項AI實用小程式。相機方面則有望配備雙200MP傳感器等。

副屏擴大至4吋左右

Xiaomi確認Xiaomi 18 Pro系列將於本月底發布，而機背副屏將會是今代的更新重點。官方預告顯示，新機的機背屏幕在 AI 技術的輔助下，能夠生成專屬的小型應用程式。這些功能並非完整版App，而是針對日常實用場景而設，例如煮蛋計時器、飲水提醒及番茄鐘等。