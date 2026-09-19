小米Xiaomi 18副屏支援AI 　Leica攝影配置再升級

Xiaomi早前以Xiaomi 18 Fold揭開秋季發布序幕，而即將亮相的Xiaomi 18及Xiaomi 18 Pro系列亦陸續有規格流出。新機預計改用Snapdragon 8 Elite Gen 6平台，其中Pro版機背副屏將擴展至約4吋，並支援各項AI實用小程式。相機方面則有望配備雙200MP傳感器等。
副屏擴大至4吋左右
Xiaomi確認Xiaomi 18 Pro系列將於本月底發布，而機背副屏將會是今代的更新重點。官方預告顯示，新機的機背屏幕在 AI 技術的輔助下，能夠生成專屬的小型應用程式。這些功能並非完整版App，而是針對日常實用場景而設，例如煮蛋計時器、飲水提醒及番茄鐘等。
根據早前流出的消息，這塊副屏的尺寸可能由上代 Xiaomi 17 Pro的2.7吋擴大至4吋左右。此外，廠方預計會加入類似 Samsung Galaxy S26 Ultra 的私隱模式設定，進一步保障用戶資料。
上代僅一枚200MP鏡頭
至於機身其他配置，Xiaomi 18 Pro的主屏幕預計維持緊湊的平面設計，解像度約為1.5K。邊框部分可能會新增實體AI按鍵，讓用戶快速啟動各項功能，並支援自定義設置以連動Xiaomi的智能家居及電動車生態系統。
相機方面同樣有所升級，預料會繼續配備Leica調校的三鏡頭組合，其中主鏡頭及長焦鏡頭有機會雙雙採用200MP傳感器，對比上代僅有一枚200MP鏡頭，攝影配置有明顯提升。新機的具體定價與發售日將於發布會上正式公布。
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