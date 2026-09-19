OPPO Find X10系列22日發表　配備新一代色彩感測技術

OPPO官方宣布全新旗艦Find X10系列將於9月22日在國內發表。新系列陣容涵蓋標準版 Find X10、頂級規格的Find X10 Pro Max及神祕的Find X10 E。標準版機型確認採用0.99mm窄邊框設計，並內建高達8,000mAh大容量電池。相機部分更聯乘Hasselblad帶來雙200MP鏡頭系統，結合新一代色彩感測技術，大幅提升實拍表現。發布會同場亦將推出Watch S2及Enco X4等穿戴式裝置。

雙200MP陣容

針對標準版Find X10的硬件配置，相機系統迎來大幅升級，今年確認會配備由主鏡頭與長焦鏡頭組成的雙200MP陣容。這套模組是與Hasselblad共同研發的Ultra-Clear Original Camera系統的一部分，內部採用了第二代Danxia色彩還原鏡片，並配合一個能夠橫跨24個採樣通道收集光線與色彩資訊的專屬色彩感測器。OPPO表示，這項技術能讓膚色與光影呈現得更加自然，避免影像出現過度處理的痕跡。