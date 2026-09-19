OPPO Find X10系列22日發表　配備新一代色彩感測技術

OPPO官方宣布全新旗艦Find X10系列將於9月22日在國內發表。新系列陣容涵蓋標準版 Find X10、頂級規格的Find X10 Pro Max及神祕的Find X10 E。標準版機型確認採用0.99mm窄邊框設計，並內建高達8,000mAh大容量電池。相機部分更聯乘Hasselblad帶來雙200MP鏡頭系統，結合新一代色彩感測技術，大幅提升實拍表現。發布會同場亦將推出Watch S2及Enco X4等穿戴式裝置。
雙200MP陣容
針對標準版Find X10的硬件配置，相機系統迎來大幅升級，今年確認會配備由主鏡頭與長焦鏡頭組成的雙200MP陣容。這套模組是與Hasselblad共同研發的Ultra-Clear Original Camera系統的一部分，內部採用了第二代Danxia色彩還原鏡片，並配合一個能夠橫跨24個採樣通道收集光線與色彩資訊的專屬色彩感測器。OPPO表示，這項技術能讓膚色與光影呈現得更加自然，避免影像出現過度處理的痕跡。
搭載MediaTek MT6993晶片
在發表前確認的相機細節顯示，主鏡頭光圈約為f/1.6，而先前的消息亦指出該機可能會配置50MP的超廣角鏡頭。在外觀設計上，手機機身採用了僅0.99mm的四邊等寬極窄邊框，OPPO稱這是目前Find系列中最薄的邊框設計，對比上一代Find X9 的 1.15mm邊框，以及Find X8的1.45mm邊框有顯著進步。
在續航力方面，標準版機型內建了8,000mAh大容量電池，官方強調該電池經過特別設計，即使經過五年的日常充電循環，依然能維持穩定的效能與健康度。至於運算效能，從Geekbench的跑分資料庫中可以發現，該機型搭載MediaTek MT6993晶片，外界推測這很大機會是全新的Dimensity 9600M處理器。機身配色部分，Find X10 將提供Ice Blue、Light Titanium以及Clear Orange三款顏色讓消費者選擇。
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