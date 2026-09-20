Galaxy M08 及 F08 現身 Samsung兩入門4G手機於官方頁面曝光

Samsung 似乎正準備推出全新入門手機 Galaxy M08 及 Galaxy F08。這兩款機型的官方支援頁面近日已在印度與孟加拉官網低調上線，型號分別為 SM-M085F/DS 與 SM-E085F/DS。新機延續 4G 雙卡定位，預計最快將於 10 月正式發表。

在市場定位方面，Galaxy M08 主要針對追求高實用性與性價比的日常大眾用戶；而 Galaxy F08 則傾向配合指定地區（如印度）的線上零售通路銷售。雖然目前未確定兩款手機在硬件規格上會否完全相同，抑或會因應銷售渠道分別而作出微調，但可以確定兩款機型均屬於 Dual-SIM 4G 設備。