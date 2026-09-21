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出版：2026-Sep-21 07:00
更新：2026-Sep-21 07:00

Samsung Galaxy S27 Ultra 電池增700 mAh 通過中國3C認證

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Samsung Galaxy S27 Ultra 電池增700 mAh 通過中國3C認證

Samsung Galaxy S27 Ultra 電池增700 mAh 通過中國3C認證

Samsung 即將推出的新一代旗艦手機 Galaxy S27 Pro 及 Galaxy S27 Ultra 近日在中國通過 3C 認證，電池與快充規格正式曝光。兩手機維持 60W 有線充電，Galaxy S27 Ultra 典型電池容量將提升至 5700 mAh，進一步拉近與其他國產手機的續航差距。

據中國 3C 認證數據庫最新資料顯示，Samsung 即將發表的 Galaxy S27 Pro 及 Galaxy S27 Ultra 均確認支援 60W 有線充電。雖然在充電功率方面未見大幅提升，表現與去年的 Galaxy S26 Ultra 保持一致，但今代新機的升級重點將落在電池容量的增長上，對追求長續航的用家來說是一大喜訊。

突破5000mAh 限制

認證文件詳細披露了兩款新機的電池數值，當中 Galaxy S27 Ultra 的額定電池容量為 5534 mAh，預計官方宣傳的典型容量將會定於 5700 mAh。這意味著新一代旗艦的電池儲備將會比上一代多出 700 mAh，正式打破了該系列多年來一直停留在 5000 mAh 的瓶頸。

Samsung Galaxy S27 Ultra 及 Pro電池料較上代升級 Samsung Galaxy S27 Ultra 及 Pro電池料較上代升級 Samsung Galaxy S27 Ultra 及 Pro電池料較上代升級 Samsung Galaxy S27 Ultra 及 Pro電池料較上代升級

Galaxy S27 Pro 及 Galaxy S27 Ultra料2027年首季發布

另外，機身體積相對較細小的 Galaxy S27 Pro，其額定電池容量亦達到 5087 mAh，預計典型容量為 5200 mAh。換言之，即使是尺寸較小的型號，其內置電池容量實際上已經超越了上一代的 Galaxy S26 Ultra。面對近年 HUAWEI 及 OPPO 等中國品牌手機不斷推高電池規格，Samsung 這次的升級無疑是十分正面的回應。目前官方尚未公佈 Galaxy S27 系列的具體定價與發售日期，市場預計新機將於明年第一季正式發表。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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