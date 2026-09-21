Samsung Galaxy S27 Ultra 電池增700 mAh 通過中國3C認證

Samsung 即將推出的新一代旗艦手機 Galaxy S27 Pro 及 Galaxy S27 Ultra 近日在中國通過 3C 認證，電池與快充規格正式曝光。兩手機維持 60W 有線充電，Galaxy S27 Ultra 典型電池容量將提升至 5700 mAh，進一步拉近與其他國產手機的續航差距。

據中國 3C 認證數據庫最新資料顯示，Samsung 即將發表的 Galaxy S27 Pro 及 Galaxy S27 Ultra 均確認支援 60W 有線充電。雖然在充電功率方面未見大幅提升，表現與去年的 Galaxy S26 Ultra 保持一致，但今代新機的升級重點將落在電池容量的增長上，對追求長續航的用家來說是一大喜訊。

突破5000mAh 限制