iPhone 18 Pro 相機獲DXOMARK評172分列第二 低光拍攝出色

DXOMARK 正式公布 Apple iPhone 18 Pro 的相機測試結果，該機以 172 分總分位列全球第二，僅次於榜首上年推出的 HUAWEI Pura 80 Ultra。iPhone 18 Pro 在低光拍攝和影片防震方面展現出強勁實力，低光項目更獲得全榜最高的 150 分，不過在遠距離變焦與部分場景的色彩穩定度上仍有些微改進空間。

3分不敵Pura 80 Ultra

DXOMARK 最新公布 Apple 新一代旗艦 iPhone 18 Pro 的相機測試結果，該機最終獲得 172 分總分，於全球手機影像排行榜中位列第二。現時榜首位置依然由 2025 年 8 月登場的 HUAWEI Pura 80 Ultra 以 175 分穩坐。iPhone 18 Pro 憑藉引入可變光圈設計及演算法提升，在整體拍攝表現上達到頂尖水平，不過在長焦距攝影方面則略遜於部分主要競爭對手。