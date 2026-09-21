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出版：2026-Sep-21 10:00
更新：2026-Sep-21 10:00

iPhone 18 Pro 相機獲DXOMARK評172分列第二 低光拍攝出色

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iPhone 18 Pro 相機獲DXOMARK評172分列第二 低光拍攝出色（資料圖片）

iPhone 18 Pro 相機獲DXOMARK評172分列第二 低光拍攝出色（資料圖片）

DXOMARK 正式公布 Apple iPhone 18 Pro 的相機測試結果，該機以 172 分總分位列全球第二，僅次於榜首上年推出的 HUAWEI Pura 80 Ultra。iPhone 18 Pro 在低光拍攝和影片防震方面展現出強勁實力，低光項目更獲得全榜最高的 150 分，不過在遠距離變焦與部分場景的色彩穩定度上仍有些微改進空間。

3分不敵Pura 80 Ultra

DXOMARK 最新公布 Apple 新一代旗艦 iPhone 18 Pro 的相機測試結果，該機最終獲得 172 分總分，於全球手機影像排行榜中位列第二。現時榜首位置依然由 2025 年 8 月登場的 HUAWEI Pura 80 Ultra 以 175 分穩坐。iPhone 18 Pro 憑藉引入可變光圈設計及演算法提升，在整體拍攝表現上達到頂尖水平，不過在長焦距攝影方面則略遜於部分主要競爭對手。

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在各項細分測試中，低光拍攝成為 iPhone 18 Pro 的最大亮點。該機於低光項目取得 150 分，創下目前 DXOMARK 榜單中的最高紀錄。測試顯示，系統在複雜光線環境下能夠準確控制曝光，維持寬廣的動態範圍與自然對比度，同時有效抑制雜訊並保留豐富細節。影片錄製方面同樣延續優勢，移動拍攝時的畫面防震表現平穩，配合 60fps 格式錄影能進一步提升動態畫面的順暢度。

長焦獲143分 被OPPO Find X9 Ultra拋離

相對而言，長焦表現則是 iPhone 18 Pro 的主要弱點。其長焦項目僅獲得 143 分，與現時該項最高分紀錄保持者 OPPO Find X9 Ultra 的 173 分存在一定距離，於遠距離變焦時的畫面質素亦落後於競爭對手。此外，DXOMARK 指出該機在特定光線下偶爾出現白平衡偏色及明顯眩光，且相機預覽畫面與最終成片之間存在亮度差異。綜合而言，iPhone 18 Pro 於夜拍與錄影領域表現強悍，但在長焦與色彩一致性方面仍有提升空間。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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