電動車｜小鵬XPENG L03純電Coupe SUV車價$29萬起　前法拉利設計師操刀

小鵬汽車（XPENG）正式在港發表全新AI時尚智能SUV Coupe電動車XPENG L03。新車主打未來美學設計與極致的AI智能科技，由現任小鵬汽車造型設計中心副總裁、前法拉利外觀設計主管 JuanMa Lopez領軍設計，車價只需$29萬起。

動感流線設計

XPENG L03車身採用「Vital Flow 流動的生命力」理念，配合斜背流線造型、星艦頭燈、貫穿式尾燈、主動式進氣格柵及半隱藏式門把，將風阻系數壓縮至僅0.228 Cd，兼具跑車動感與豪華質感，提供鋒影紫、霜月白、岩峰灰、螢夜黑及新月銀5款個性化車色。

性能及續航力方面，XPENG L03長續航後驅版的WLTP續航里程高達520km，配備71.1kWh大容量電池，直流快充只需20分鐘即可完成10%至80%充電。頂配的高性能四驅版本輸出高達431PS馬力及451Nm扭力，0-100km/h加速僅需4.5秒，極速可達180km/h。