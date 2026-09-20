電動車｜小鵬XPENG L03純電Coupe SUV車價$29萬起　前法拉利設計師操刀

小鵬汽車（XPENG）正式在港發表全新AI時尚智能SUV Coupe電動車XPENG L03。新車主打未來美學設計與極致的AI智能科技，由現任小鵬汽車造型設計中心副總裁、前法拉利外觀設計主管 JuanMa Lopez領軍設計，車價只需$29萬起。
動感流線設計
XPENG L03車身採用「Vital Flow 流動的生命力」理念，配合斜背流線造型、星艦頭燈、貫穿式尾燈、主動式進氣格柵及半隱藏式門把，將風阻系數壓縮至僅0.228 Cd，兼具跑車動感與豪華質感，提供鋒影紫、霜月白、岩峰灰、螢夜黑及新月銀5款個性化車色。
性能及續航力方面，XPENG L03長續航後驅版的WLTP續航里程高達520km，配備71.1kWh大容量電池，直流快充只需20分鐘即可完成10%至80%充電。頂配的高性能四驅版本輸出高達431PS馬力及451Nm扭力，0-100km/h加速僅需4.5秒，極速可達180km/h。
豪華車廂配AI功能
智慧座艙有齊15.6吋中央顯示器、26.8吋W-HUD抬頭顯示器、256色環艙氣氛燈、1.31平方米雙層鍍銀全景天幕及XOPERA沉浸式音響系統組成。車廂內部設有多達37個智慧收納空間，包含無痕磁吸介面、標準螺紋介面與洞洞板掛載位置；尾箱容量高達539L，加上102L的前備箱空間，靈活滿足日常出行與戶外露營等需求。
作為主打高智能的AI座駕，旗艦車型XPENG L03高性能四驅ULTRA搭載了3顆小鵬自研的「圖靈AI晶片」，總算力高達2250 TOPS。強大算力支援包括XPILOT智能泊車輔助、XPILOT智能駕駛輔助以及爆胎穩行功能等16項主動安全系統。車機方面則原生整合了Google地圖導航與路線規劃，並配備支援廣東話及英語多語言互動的AI語音助理，實現自然語義理解與多區域同步對話功能。
即日起至9月20日於尖沙咀海運大廈中庭展出XPENG L03，現場更有小鵬其他重點車型包括XPENG G6和X9。XPENG L03推出4個版本，早鳥登場價如下：
XPENG L03 標準續航後驅：$299900（原價$329900）
XPENG L03 長續航後驅：$329900（原價$359900）
XPENG L03 高性能四驅：$369900（原價$399900）
XPENG L03 高性能四驅 ULTRA：$439900（原價：$469900）