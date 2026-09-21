iPhone 18 Pro Max開箱實試　即睇可變光圈攝影效果＋菲林濾鏡有驚喜！（多圖）

iPhone 18 Pro現已推出，今代主要升級在相機、效能以及電量。

Apple正式推出新一代iPhone 18 Pro，即使今代未有大改外觀設計，以及加價，一發布時網民說不，不過身體及銷量卻很誠實，由開售當日炒價至全新配色的受歡迎程度，足以證明iPhone 18 Pro仍有一定號召力。今次開箱iPhone 18 Pro Max冰川色，試用最新可變光圈相機，以及測試效能及電量，看看是否值得升級！

歷代最重iPhone iPhone 18 Pro尺寸不變，就算用舊款iPhone手機殼亦同樣適用，不過今代Pro Max重量略為增加至249g，為史上最重iPhone ，不能像上代可以豎立。而且上代機背下方玻璃明顯色調不同，iPhone 18 Pro機身更加一體化，上下色更為協調。冰川藍色帶有金屬感，蘋果標誌不像上代般有鏡面反光，反而帶霧面效果，更加不沾指紋。不過官方的全新矽膠透明護殼有一個大塊圓形MagSafe設計，個人認為美感一般，科技織紋護殼那一款更吸引。

輕鬆拍出專業感 iPhone 18 Pro最有感改變是拍攝功能，主鏡頭終於採用可變光圈設計，原生相機有f\1.48、f\1.8、f\2.8及f\4共4級可選，如果用第三方App更可以做到無段光圈。大光圈可以帶來淺景深及增加進光量效果、細光圈則可營造出星芒以及更清晰的遠景。實試即使簡單調校已可拍出星芒效果，攝影新手都可以拍出藝術感景照片。而且感光元件亦有升級，對比起iPhone 17 Pro Max相片質素較佳，在夜景相片尤其明顯。 另外iPhone 18 Pro的Pro拍攝模式亦可以控制快門速度，一掃即可以調校慢快門，拍攝流水、車光等比以往需要用Live Photo更為簡便。新增的質感濾鏡放在自訂風格之中，特別喜歡菲林效果，可以營造出雜訊粗糙的特效，而且開到最大更會出現紅色光暈；新增的柔膚帶少許美顏效果，但就不算太誇張，比其他品牌更加自然。影片方面則新增4K縮時攝影模式。

Pro Max電量最強 A20 Pro採用最新2納米製程技術製造，效能更佳。實試玩《Resident Evil 4》下載及安裝快，而且畫面流暢，晶片引入特製封裝技術，直接連接至新一代面積更大的均溫板，連續打機亦不會有發熱情況，全機機都只屬微溫。最值得一讚是續航力，持續播放影片、打機，電量亦維持平穩遞減，不會一下子倒水般耗電。今代亦加入了快充，只要符合AVS規格即可使用，不過最高速的15分鐘充至50%最高速度只於超低電量時才達到，平均速度約為30分鐘增50%，已算相當不錯。