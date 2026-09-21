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出版：2026-Sep-21 19:31
更新：2026-Sep-21 19:31

iPhone 18 Pro Max開箱實試　即睇可變光圈攝影效果＋菲林濾鏡有驚喜！（多圖）

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iPhone 18 Pro現已推出，今代主要升級在相機、效能以及電量。

iPhone 18 Pro現已推出，今代主要升級在相機、效能以及電量。

Apple正式推出新一代iPhone 18 Pro，即使今代未有大改外觀設計，以及加價，一發布時網民說不，不過身體及銷量卻很誠實，由開售當日炒價至全新配色的受歡迎程度，足以證明iPhone 18 Pro仍有一定號召力。今次開箱iPhone 18 Pro Max冰川色，試用最新可變光圈相機，以及測試效能及電量，看看是否值得升級！

iPhone 18 Pro Max（左）與iPhone 17 Pro（右）尺寸沒有太大變化。 iPhone 18 Pro Max（左）比iPhone 17 Pro（右）機身色調更統一。 iPhone 18 Pro Max（右）因機身上方較重，不能豎立。 iPhone 18 Pro Max維持原有設計。 iPhone 18 Pro Max可使用舊款手機殼。 iPhone 18 Pro Max新款透明保護殼。

歷代最重iPhone

iPhone 18 Pro尺寸不變，就算用舊款iPhone手機殼亦同樣適用，不過今代Pro Max重量略為增加至249g，為史上最重iPhone ，不能像上代可以豎立。而且上代機背下方玻璃明顯色調不同，iPhone 18 Pro機身更加一體化，上下色更為協調。冰川藍色帶有金屬感，蘋果標誌不像上代般有鏡面反光，反而帶霧面效果，更加不沾指紋。不過官方的全新矽膠透明護殼有一個大塊圓形MagSafe設計，個人認為美感一般，科技織紋護殼那一款更吸引。

iPhone 18 Pro f\1.48光圈。 iPhone 18 Pro f\1.8光圈。 iPhone 18 Pro f\2.8光圈。 iPhone 18 Pro f\4光圈。 iPhone 18 Pro光圈選擇介面。 iPhone 18 Pro f\1.48光圈試相。 iPhone 18 Pro f\1.8光圈試相。 iPhone 18 Pro f\2.8光圈試相。 iPhone 18 Pro f\4光圈試相。 iPhone 18 Pro f\1.48光圈試相。 iPhone 18 Pro f\1.48光圈試相。 iPhone 18 Pro f\2.8光圈試相。 iPhone 18 Pro f\4光圈試相。 iPhone 18 Pro f\4光圈試相明顯有星芒效果。
iPhone 18 Pro可自訂Pro相機介面。 iPhone 18 Pro可調校慢快門。 iPhone 18 Pro 1秒快門試相。 iPhone 18 Pro 1秒快門試相。 iPhone 18 Pro相片更加銳利。 iPhone 18 Pro可拍出清晰富細節的相片。 iPhone 18 Pro夜景試相。 iPhone 18 Pro夜景試相。 iPhone 18 Pro長焦試相。 iPhone 18 Pro菲林效果有紅色光暈及顆粒感。 iPhone 18 Pro可拍出菲林相質感。

輕鬆拍出專業感

iPhone 18 Pro最有感改變是拍攝功能，主鏡頭終於採用可變光圈設計，原生相機有f\1.48、f\1.8、f\2.8及f\4共4級可選，如果用第三方App更可以做到無段光圈。大光圈可以帶來淺景深及增加進光量效果、細光圈則可營造出星芒以及更清晰的遠景。實試即使簡單調校已可拍出星芒效果，攝影新手都可以拍出藝術感景照片。而且感光元件亦有升級，對比起iPhone 17 Pro Max相片質素較佳，在夜景相片尤其明顯。

另外iPhone 18 Pro的Pro拍攝模式亦可以控制快門速度，一掃即可以調校慢快門，拍攝流水、車光等比以往需要用Live Photo更為簡便。新增的質感濾鏡放在自訂風格之中，特別喜歡菲林效果，可以營造出雜訊粗糙的特效，而且開到最大更會出現紅色光暈；新增的柔膚帶少許美顏效果，但就不算太誇張，比其他品牌更加自然。影片方面則新增4K縮時攝影模式。

iPhone 18 Pro配備最新2納米製程的A20 Pro晶片。 iPhone 18 Pro打《Resident Evil 4》流暢爽快。 iPhone 18 Pro打機後機身仍保持微溫不熱。 iPhone 18 Pro Geekbench CPU跑分。 iPhone 18 Pro Geekbench GPU跑分。 iPhone 18 Pro用60W AVS規格充電器可極速快充。 iPhone 18 Pro如電量不夠低，只能作30分鐘增50%速度。 iPhone 18 Pro今代動態島變細。 iPhone 18 Pro將Face ID感測器移至左方。 iPhone 18 Pro（右）對比iPhone 17 Pro（左）動態島大小。 iPhone 18 Pro的動態島最多可顯示3個通知。

Pro Max電量最強

A20 Pro採用最新2納米製程技術製造，效能更佳。實試玩《Resident Evil 4》下載及安裝快，而且畫面流暢，晶片引入特製封裝技術，直接連接至新一代面積更大的均溫板，連續打機亦不會有發熱情況，全機機都只屬微溫。最值得一讚是續航力，持續播放影片、打機，電量亦維持平穩遞減，不會一下子倒水般耗電。今代亦加入了快充，只要符合AVS規格即可使用，不過最高速的15分鐘充至50%最高速度只於超低電量時才達到，平均速度約為30分鐘增50%，已算相當不錯。

使用體驗方面，iPhone 18 Pro帶來了全新縮細了的動態島，但可顯示的通知卻比上代多了一個，例如秒錶、地圖等，細心看其實是將Face ID的鏡頭稍移至左手邊，因為會多了一個茄隱若現的圓點。使用時在開App、Face ID及AirDrop等速度亦快了很多，至於iOS 27的新功能包括Apple Intelligence及Siri AI，留待他日深度實測。

總括來說如果手上的是幾代前的舊款iPhone，值得考慮攝影功能更多、支援Siri AI的iPhone 18 Pro，想要更長續航力及大屏幕更必選Pro Max，缺點是相對較重。不過如果對影相沒有太大要求的話，不妨等等將在下個月推出的首款摺機iPhone Duo，或是下年推出的基本版iPhone 18。

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