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科技
出版：2026-Sep-22 11:55
更新：2026-Sep-22 11:55

iPhone Duo｜傳富士康組裝良率不足七成 首批貨量有限

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iPhone Duo｜傳富士康組裝良率不足七成 首批貨量有限（AP資料圖片）

iPhone Duo｜傳富士康組裝良率不足七成 首批貨量有限（AP資料圖片）

Apple 首款折疊屏手機 iPhone Duo 距離正式發售僅剩一個月，但產線仍面臨量產考驗。據供應鏈消息，富士康組裝 iPhone Duo 的整機良率目前僅約六成多，首批出貨量預計有限。新機定於10月16日起接受訂購、10月 23日上市!

料半年至一年生產線才成熟

Apple 首款折疊屏手機 iPhone Duo 雖然已經發表，但在正式上市前仍需面對量產關卡。目前距離正式開售僅剩一個月，富士康在組裝 iPhone Duo 時的整機良率僅為六成左右，導致首批產量相對偏低。按照 Apple 既有的品質標準，產線通常需要半年至一年時間調整才能達到成熟水平。為了因應首次量產折疊屏手機的生產線調校，Apple 今年特別拉長了發表與開售之間的時間差距，由過去平均10日延長至43日，為供應鏈預留更充裕的調整空間。

iPhone Duo可使用外屏玩《絕區零》。 iPhone Duo橫向玩《絕區零》。 iPhone Duo直向打字模式。 iPhone Duo睇片可摺起將下方變操控台。 iPhone Duo直向玩《絕區零》。 iPhone Duo摺合厚度為11.3mm。 iPhone Duo內屏下有FaceTime用自拍鏡頭。（拍攝導致摩爾紋） iPhone Duo機面呈現D形，可輕鬆單手操作。 iPhone Duo內屏摺痕真的不明顯。 iPhone Duo機頂設有音量鍵。 iPhone Duo打開只有5.2mm，相當纖薄。 iPhone Duo提供夜空及星光白兩色。闊摺機手感極佳。 Apple於上海舉行秋季發布會傳媒預覽，試玩iPhone Duo真身。

良率偏低主要源於全新機型在設備、工序與參數上的反覆磨合，供應鏈目前亦在等待 Apple 是否放寬品質要求以加快生產進度。此外，關鍵零件的交付節奏亦是延後因素之一，iPhone Duo 所採用的折疊 OLED 面板由 Samsung Display 獨家供應，交貨時間較預期落後；同時 Apple 在量產前重新評估了鉸鏈方案，曾測試在部分零件使用液態金屬，最終促使供應鏈需重新打樣及驗證，進一步影響了整體組裝進度。

iPhone Duo10月16日起接受預訂

iPhone Duo由10月16日晚上8時開始接受訂購，並於10月23日正式發售。香港版256GB售價為$17,499起 ，最高配備的 2TB 版本則為$27,999寺。在產能緊張與市場關注度極高的雙重影響下，部分渠道的iPhone Duo 預訂價格已被炒高，首批購機的消費者或需面對較激烈的搶購情況。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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