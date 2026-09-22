iPhone Duo｜傳富士康組裝良率不足七成 首批貨量有限

Apple 首款折疊屏手機 iPhone Duo 距離正式發售僅剩一個月，但產線仍面臨量產考驗。據供應鏈消息，富士康組裝 iPhone Duo 的整機良率目前僅約六成多，首批出貨量預計有限。新機定於10月16日起接受訂購、10月 23日上市!
料半年至一年生產線才成熟
Apple 首款折疊屏手機 iPhone Duo 雖然已經發表，但在正式上市前仍需面對量產關卡。目前距離正式開售僅剩一個月，富士康在組裝 iPhone Duo 時的整機良率僅為六成左右，導致首批產量相對偏低。按照 Apple 既有的品質標準，產線通常需要半年至一年時間調整才能達到成熟水平。為了因應首次量產折疊屏手機的生產線調校，Apple 今年特別拉長了發表與開售之間的時間差距，由過去平均10日延長至43日，為供應鏈預留更充裕的調整空間。
良率偏低主要源於全新機型在設備、工序與參數上的反覆磨合，供應鏈目前亦在等待 Apple 是否放寬品質要求以加快生產進度。此外，關鍵零件的交付節奏亦是延後因素之一，iPhone Duo 所採用的折疊 OLED 面板由 Samsung Display 獨家供應，交貨時間較預期落後；同時 Apple 在量產前重新評估了鉸鏈方案，曾測試在部分零件使用液態金屬，最終促使供應鏈需重新打樣及驗證，進一步影響了整體組裝進度。
iPhone Duo10月16日起接受預訂
iPhone Duo由10月16日晚上8時開始接受訂購，並於10月23日正式發售。香港版256GB售價為$17,499起 ，最高配備的 2TB 版本則為$27,999寺。在產能緊張與市場關注度極高的雙重影響下，部分渠道的iPhone Duo 預訂價格已被炒高，首批購機的消費者或需面對較激烈的搶購情況。
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