iPhone Duo｜傳富士康組裝良率不足七成 首批貨量有限

Apple 首款折疊屏手機 iPhone Duo 距離正式發售僅剩一個月，但產線仍面臨量產考驗。據供應鏈消息，富士康組裝 iPhone Duo 的整機良率目前僅約六成多，首批出貨量預計有限。新機定於10月16日起接受訂購、10月 23日上市!

料半年至一年生產線才成熟

Apple 首款折疊屏手機 iPhone Duo 雖然已經發表，但在正式上市前仍需面對量產關卡。目前距離正式開售僅剩一個月，富士康在組裝 iPhone Duo 時的整機良率僅為六成左右，導致首批產量相對偏低。按照 Apple 既有的品質標準，產線通常需要半年至一年時間調整才能達到成熟水平。為了因應首次量產折疊屏手機的生產線調校，Apple 今年特別拉長了發表與開售之間的時間差距，由過去平均10日延長至43日，為供應鏈預留更充裕的調整空間。