OPPO A7 Pro Max 5G登陸海外市場 10000mAh大電配6.78吋螢幕

OPPO 旗下主打超長續航的中階手機 A7 Pro Max 5G 正式進軍國際市場，率先於奧地利、馬來西亞及泰國開售。機身配備 10000mAh 大容量電池，支援 80W 快充與 27W 反向充電，同時搭載 6.78 吋 120Hz AMOLED 螢幕、IP69K 防塵防水及 ColorOS 16 系統，海外售價折合由約4,130港元起。
繼上月在中國市場開售後，OPPO 正式將中階機款 OPPO A7 Pro Max 5G 推向全球市場，首波登陸地區包括奧地利、馬來西亞及泰國。該款新機以電源續航為主要特色，機身內置高達 10000mAh 電池，支援 80W 有線快充。除了自身具備長續航表現外，機身亦支援 27W 反向有線充電功能，可在必要時作為行動電源為其他隨身裝置供電。
機身配備 IP69K 級防塵防水
顯示與效能方面，OPPO A7 Pro Max 5G 採用 6.78 吋 AMOLED 顯示螢幕，解像度為 2772×1272，並支援 120Hz 螢幕刷新率。機身搭載 4nm 製程的 Snapdragon 4 Gen 5 移動平台，輔以 LPDDR4X RAM 與 UFS 3.1 儲存空間。相機配置方面，後置採用 5000 萬像支援 OIS 光學防抖的主鏡頭，搭配 200 萬像單色副鏡頭；前置鏡頭同樣為 5000 萬像，前後鏡頭的影片錄製均支援至 1080p 30fps。此外，機身配備 IP69K 級防塵防水、NFC 及光學屏下指紋識別，系統則預裝基於 Android 16 的 ColorOS 16。
針對不同市場，OPPO A7 Pro Max 5G 的記憶體規格與定價策略略有不同。奧地利版本提供 6GB RAM 加 256GB ROM 配置，售價為 599 歐元（折合約 5,150 港元）；馬來西亞與泰國則推出 8GB RAM 加 256GB ROM 版本，馬來西亞售價為 2,299 馬來西亞令吉（折合約 4,130 港元），泰國售價為 19,999 泰銖（折合約 4,600 港元）。配色方面，三個地區均提供沖浪藍與月夜黑兩種款式選擇。
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