OPPO A7 Pro Max 5G登陸海外市場 10000mAh大電配6.78吋螢幕

OPPO 旗下主打超長續航的中階手機 A7 Pro Max 5G 正式進軍國際市場，率先於奧地利、馬來西亞及泰國開售。機身配備 10000mAh 大容量電池，支援 80W 快充與 27W 反向充電，同時搭載 6.78 吋 120Hz AMOLED 螢幕、IP69K 防塵防水及 ColorOS 16 系統，海外售價折合由約4,130港元起。

繼上月在中國市場開售後，OPPO 正式將中階機款 OPPO A7 Pro Max 5G 推向全球市場，首波登陸地區包括奧地利、馬來西亞及泰國。該款新機以電源續航為主要特色，機身內置高達 10000mAh 電池，支援 80W 有線快充。除了自身具備長續航表現外，機身亦支援 27W 反向有線充電功能，可在必要時作為行動電源為其他隨身裝置供電。