電動車｜零跑LEAPMOTOR B03X純電SUV登場　早鳥抵玩價$18.99萬起

隨著都市純電代步車市場熱度持續升溫，零跑汽車（Leapmotor）正式於香港發表純電SUV B03X。新車主打「小車身、大空間」與極高靈活實用性，車長僅4270mm、軸距達2605mm，卻創下高達88.1%的空間利用率。配合僅5.1米的最小迴轉半徑，讓駕駛者在狹窄的香港街道及停車場泊車穿梭時皆能得心應手。

動力與續航表現上，B03X採用前輪驅動，搭載53kWh磷酸鐵鋰電池，WLTP續航里程達382km。其前置單馬達提供145kW峰值功率及200Nm峰值扭力，0-100km/h加速僅需8.6秒，極速為 160km/h。車輛支援最高133kW直流快充，30%充電至80%僅需16分鐘，慢充（11kW AC）則需 7小時；同時標配3.3kW V2L對外放電功能，方便露營或緊急供電需求。

外觀設計方面，B03X擺脫傳統SUV框架，車頭採用封閉式造型搭配三段式「嘻嘻」笑臉頭燈，車尾則呼應「哈哈」造型尾燈，展現極高辨識度與親切感。車身細節靈感取自賽車彩繪，包含D柱「節奏」動感雙線飾板、賽車斜杠進氣口、貫穿式低風阻進氣口，以及印有「LEAP」字樣的「衝浪板」躍動斜紋裙腳，並提供橡果棕、莓莓藍、苔原灰、海苔綠、星河銀及霧凇米等多款時尚車色選擇。

齊全車廂配備

車艙科技與空間機能同樣實用齊全，中控台配備14.6吋高清大螢幕與8.8吋LCD液晶儀錶板，支援 Apple CarPlay、Android Auto及7.1聲道12揚聲器音響系統，並配有帶NFC功能的手機無線充電面板與多組Type-A/Type-C接口。

後排座椅坐墊最大可向上翻折60°以擴展587mm的車廂空間，底座亦可加購39L隱藏儲物盒；行李箱基礎容量為407L，後座摺疊後可擴充至927L，下層更特別設有106L可沖洗防水儲物空間，實現乾濕分離設計。

安全與健康配置更是其一大賣點。車內內飾通過歐盟OEKO-TEX Standard 100母嬰級環保認證，達到「嬰兒可咬級」標準。車體結構採用9橫7縱高剛性籠式車身，高強度鋼佔比77.5%，以及CTC 2.0 Plus電池底盤一體化技術共具備IP67防水，並搭載包含多種駕駛監控及兒童遺留監測等超過15項ADAS主動安全系統。