Motorola展示年度旗艦Signature 27　鏡頭島設計強悍

Motorola近期動作頻頻，官方確認會於稍後舉行的Qualcomm Snapdragon Summit上，正式展示旗下最新一代旗艦級手機Signature 27。廠方在發布會前夕率先釋出機背相機模組的設計圖片，可見這款新機擁有極具份量的鏡頭島設計，明顯主打強悍的攝影能力。除了影像系統大幅升級，Motorola更宣布與丹麥殿堂級音響品牌Bang & Olufsen達成合作，為手機注入專業級音效體驗，令這款新機在聲畫表現上帶來雙重提升。

印有Dolby Vision字眼

從官方及網絡流出的資訊可見，Signature 27的機背設計相當具辨識度，頂部的巨型相機模組佔據了大部分空間。據悉該機將配備200MP像素主鏡頭及支援100x變焦的潛望式長焦鏡頭，同時印有Dolby Vision字眼，預期能大幅強化攝錄表現。與此同時，廠方確認與Bang & Olufsen展開合作計劃，而Signature 27將會是首款印上「Audio by Bang & Olufsen」標誌的智能手機。機身頂部設有雙喇叭設計，並由B&O聲學工程師親自進行專業調音，這意味着用家即使使用手機直接外放，也能享受高質素的空間音效。