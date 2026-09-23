OPPO A7 Pro Max 5G傳無緣來港　定價逾四千欠優勢

主打10,000mAh大容量電池的OPPO A7 Pro Max 5G國際版近期備受市場討論，惟最新消息指出該機未必會在香港推出。據了解，若引進本地定價或需高於4,000港元，面對同級對手競爭優勢有限，加上官方策略將集中資源推廣旗艦Find X10系列，因而傾向不引進該機。
配備10,000mAh大電池
隨着各大品牌相繼推出配備大容量電池的機型，配備10,000mAh大電池的OPPO A7 Pro Max 5G國際版在發表後引起不少本地用戶關注。不過根據最新市場消息透露，這款機型最終未必會在香港市場推出，主要原因與本地中階市場的定價定位以及對手的宣傳攻勢有關。
消息指出，OPPO A7 Pro Max 5G若引進香港，預計市場叫價需要4,000港元以上。在這個價位段上，其價格競爭力將直接面對HONOR 600等相近價位機款的考驗。
在港推出HONOR X9E
同時HONOR亦預計於10月底至11月期間在港推出HONOR X9E，在宣傳資源與市場推廣上，均對同級機款構成相當大的壓力。
考慮到宣傳推廣上的整體效益，OPPO香港方面擬將主要資源集結於旗艦級的Find X10系列身上。若然日後確定為A系列引進新機，亦傾向選擇定價較為平易近人的OPPO A7 Pro，而非規格較高的Max版本，以保持產品在市場上的價格優勢。
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