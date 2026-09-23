OPPO A7 Pro Max 5G傳無緣來港　定價逾四千欠優勢

主打10,000mAh大容量電池的OPPO A7 Pro Max 5G國際版近期備受市場討論，惟最新消息指出該機未必會在香港推出。據了解，若引進本地定價或需高於4,000港元，面對同級對手競爭優勢有限，加上官方策略將集中資源推廣旗艦Find X10系列，因而傾向不引進該機。

配備10,000mAh大電池

隨着各大品牌相繼推出配備大容量電池的機型，配備10,000mAh大電池的OPPO A7 Pro Max 5G國際版在發表後引起不少本地用戶關注。不過根據最新市場消息透露，這款機型最終未必會在香港市場推出，主要原因與本地中階市場的定價定位以及對手的宣傳攻勢有關。