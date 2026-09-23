Apple Mac mini及Mac Studio突發開售！　首配全新M6晶片效能更強大

全新Mac mini及Apple最強勁的Mac Studio由最新Apple晶片驅動。

Apple最新桌面電腦配備極速M6及M5 Pro的Mac mini，以及配備M5 Max及強勁M5 Ultra的Mac Studio現已發售，售價由$7299起；並將於9月22日起送貨，配備512GB統一記憶體的MacStudio將於10月下旬推出。

Mac mini配備全新M6及M5 Pro，用途更加靈活多元。

升級M6晶片 最新Apple晶片驅動的全新Mac mini及Mac Studio即日起發售，這款精悍小巧的多功能桌面電腦，外觀不變，但升級為最新的M6晶片，AI效能表最快可達4倍、圖像運算及儲存速度最快可達2倍，CPU效能表現更提升最多可達40%，而配備M5Pro的Mac mini可發揮更強勁專業級效能表現。 Mac mini配備具有全球最快單執行緒效能表現的12核心CPU、每一核心均構建神經網絡加速器的12核心GPU，以及全新雙16核心神經網絡引擎。Mac mini起始配置16GB統一記憶體，最高可配置32GB，記憶體頻寬更最高可達170GB/s，同時應付不同工作時，大大提升速度。M5 Pro Mac mini更配備多達18核心CPU及多達20核心GPU，同時支援多達64GB統一記憶體；備有307GB/s記憶體頻寬。

Mac Studio專為需要應付極繁重工作的專業人士而設，包括3D、動態圖像設計及AI。

最強M5 Ultra Apple最強勁Mac全新Mac Studio，配備M5 Max及全新M5 Ultra，為專業人士應付全球最繁重工作而設。此終極專業級桌面電腦帶來最快可達4.3倍的AI效能表現、最快可達1.8倍圖像運算效能表現，支援多達512GB統一記憶體。配備M5 Max的MacStudio備有18核心CPU、多達40核心且每一核心皆構建神經網絡加速器的GPU，以及多達128GB統一記憶體 配備M5 Max的Mac Studio備有18核心CPU、多達40核心且每一核心皆構建神經網絡加速器的GPU，以及多達128GB統一記憶體，特別適合運行實時3D、動態圖像和AI工作流程的極限。配備M5 Ultra的Mac Studio將效能表現提升至全新境界，備有多達36核心CPU、多達80核心GPU，以及多達512GB統一記憶體，記憶體頻寬達1.2TB/s，可實時為未壓縮的8K影片素材調色及直接在裝置上內置運行龐大大型語言模型。