vivo X500系列演唱會神器　三機齊發人民幣5499元起

vivo正式發佈新一代旗艦系列，為手機攝影同效能表現帶來全面升級。今次登場的vivo X500、vivo X500 Pro以及頂配版vivo X500 Pro Max，延續品牌對影像極致追求的基因，全系主打強悍的相機規格與頂級效能，吸引不少流動攝影愛好者同科技迷關注。
最強規格鏡頭
X500系列機型全配置天璣9600 Pro晶片，標準版vivo X500專為追求輕薄握感與高CP值的用戶而設。機身配備6.59吋大屏同航空鋁中框，兼顧質感與上手舒適度。機身內置高達7500mAh的藍海電池，支援90W有線閃充同40W無線充電，電量表現驚人。
影像方面，X500配備藍圖與Sony聯合研發的LYT828蔡司高動態主攝，加上6400萬像素蔡司 APO超級長焦，支援等效200mm的增距鏡擴充，輕易直出電影感畫面與動態照片，日常街拍或人像記錄都綽綽有餘。
進階版的vivo X500 Pro配備6.36吋蔡司大師色彩屏，內置6510mAh藍海電池，配備藍圖光御900 傳感器，具備17EV超高動態範圍，支援4K 120fps超級視頻追焦、4K 240fps慢動作、4K 10bit Log及原生Live影片拍攝；長焦支援增距鏡擴充。
作為系列封頂之作的vivo X500 Pro Max，展現出影像機皇的實力。相機模組採用最頂級的傳感器配置，以及2億像素蔡司APO超级長焦、雙5000萬像素蔡司超動態主攝及5000幕像素蔡司超視野超廣角鏡頭，提供極致的遠攝同演唱會舞台人像拍攝體驗。Pro Max具備6.85吋螢幕顯示、8000mAh續航力均達致攻頂水平，專為對手機拍攝品質有極高要求的專業創作者與極客用戶而造。
全系列售價一覽
售價與版本方面，今次vivo X500系列提供多元化的配置組合，滿足不同用家需求。入門門檻的 vivo X500定價由人民幣5499元起（12GB+256GB），中階與頂配儲存版本則分別為5999元（12GB+512GB）及6999元（12GB+1TB）。
進階的 vivo X500 Pro入手價為人民幣6499元（12GB+256GB），另設有7499 元（12GB+512GB）與8499元（12GB+1TB）版本。至於封頂的vivo X500 Pro Max則由人民幣 6999元起（12GB+256GB），512GB版本的12GB與16GB記憶體定價分別為7999元與8499元，1TB 版售8999元，而針對專業創作者發售的16GB+1TB衛星通信創作者套組版本則定價人民幣12999元。配件方面除了增距鏡，今次更加入了vivo隨拍屏，令自拍更加方便。