vivo X500系列演唱會神器　三機齊發人民幣5499元起

vivo正式發佈新一代旗艦系列，為手機攝影同效能表現帶來全面升級。今次登場的vivo X500、vivo X500 Pro以及頂配版vivo X500 Pro Max，延續品牌對影像極致追求的基因，全系主打強悍的相機規格與頂級效能，吸引不少流動攝影愛好者同科技迷關注。

最強規格鏡頭

X500系列機型全配置天璣9600 Pro晶片，標準版vivo X500專為追求輕薄握感與高CP值的用戶而設。機身配備6.59吋大屏同航空鋁中框，兼顧質感與上手舒適度。機身內置高達7500mAh的藍海電池，支援90W有線閃充同40W無線充電，電量表現驚人。

影像方面，X500配備藍圖與Sony聯合研發的LYT828蔡司高動態主攝，加上6400萬像素蔡司 APO超級長焦，支援等效200mm的增距鏡擴充，輕易直出電影感畫面與動態照片，日常街拍或人像記錄都綽綽有餘。

進階版的vivo X500 Pro配備6.36吋蔡司大師色彩屏，內置6510mAh藍海電池，配備藍圖光御900 傳感器，具備17EV超高動態範圍，支援4K 120fps超級視頻追焦、4K 240fps慢動作、4K 10bit Log及原生Live影片拍攝；長焦支援增距鏡擴充。