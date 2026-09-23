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出版：2026-Sep-23 23:16
更新：2026-Sep-23 23:16

小米Xiaomi 18 Pro Series北京發布會直擊　旗艦機上手實試、港版即將登場！（多圖）

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小米旗艦Xiaomi 18 Pro Series於北京正式發布。

小米旗艦Xiaomi 18 Pro Series於北京正式發布。

小米於北京正式發表全新旗艦Xiaomi 18 Pro系列，包括Xiaomi 18 Pro 及 Xiaomi 18 Pro Max兩款機型。今代最吸睛的賣點莫過於機背全新升級的「背屏」設計，而且更首度加入了屏幕防窺保護功能，同時升級Leica攝影性能，集最強功能於一身。

小米Xiaomi 18 Pro系列正式發布。 小米Xiaomi 18 Pro系列旗艦手機現已發布，功能大為提升。 小米Xiaomi 18 Pro Max設計跟上代相似。 小米Xiaomi 18 Pro背屏功能更加多元化。 小米Xiaomi 18 Pro可長按切換不同壁紙。 小米Xiaomi 18 Pro系列背屏向下掃即可顯示通知。 小米Xiaomi 18 Pro的萌寵可作簡單互動。 小米Xiaomi 18 Pro花瓣占卜玩法。 小米Xiaomi 18 Pro撞磚遊戲。 小米Xiaomi 18 Pro可放入多個功能捷徑。 小米Xiaomi 18 Pro個人化功能。 小米Xiaomi 18 Pro背屏用法相當多。 小米Xiaomi 18 Pro能隨時用AI生成背屏小工具。 小米Xiaomi 18 Pro自家生成AI輕應用。 小米Xiaomi 18 Pro實試自己設計的「六合彩」輕應用。 小米Xiaomi 18 Pro背屏人生四格影法。

AI百變背屏

Xiaomi 18 Pro Series背屏將副螢幕與鏡頭模組整合於同一塊玻璃下，不僅支援個性化動態桌布及即時動態資訊顯示，例如外賣、行程與運動數據，最實用是可作為後置主鏡頭的高清自拍預覽屏，或是直接打開鏡頭拍攝，新增人生四格、人像模式等不同拍攝功能，玩味實用兼備。

屏幕更可使用更多趣味功能，例如加入可愛萌寵，或玩簡單的遊戲如撞磚、花瓣占卜、猜拳、木魚等療癒玩意，相當好玩。支援AI生成App功能，可以透過Vibe Coding以自然語言描述心目中的小工具或遊戲，即時生成符合個人用法的背屏輕應用卡。實試製作了一個「六合彩」應用卡，只需簡單一句及5分鐘左右的時間，即可誕生一個隨機抽取6個號碼的專屬應用。

Xiaomi 18 Pro系列配備防窺屏幕功能。 小米Xiaomi 18 Pro Max配備6.9吋HyperRGB 2.0屏幕。 Xiaomi18 21 Xiaomi18 20 Xiaomi18 19

最新防偷窺屏幕

螢幕與影像系統方面，Xiaomi 18 Pro系列配備獨家定製的M11發光面板與HyperRGB 2.0技術，峰值亮度達4000nits，並支援BT.2020廣色域與1-120Hz LTPO自適應刷新率。今代螢幕主打防窺保護功能，以獨立防窺像素作窄視角發光，大約側60度亮度降至1％，可防止左右旁人偷窺，並支援通知欄動憑防窺、多任務模式防窺、小窗模式防窺等，但上下角度仍有機會看到。

小米Xiaomi 18 Pro Max配備Leica 3鏡頭模組。 小米Xiaomi 18 Pro Max的「傳奇一瞬」模式特別適合街拍。 小米Xiaomi 18 Pro Max試相。 小米Xiaomi 18 Pro Max試相。 小米Xiaomi 18 Pro Max試相。 小米Xiaomi 18 Pro Max試相。 小米Xiaomi 18 Pro Max 2億像素相片細節清晰。（經壓縮） 小米Xiaomi 18 Pro Max 1X拍攝。 小米Xiaomi 18 Pro Max長焦拍攝出色。 小米Xiaomi 18 Pro Max配備AI輔助攝影功能。

Leica雙兩億雙大底

影像繼續與Leica深度合作，搭載由200MP主鏡頭及Light Fusion 960傳感器，Pro Max為960L並支援LOFIC超高動態範圍，與200MP Leica長焦鏡頭（1/1.56吋Samsung HP5，支援12cm微距及75mm黃金人像焦段）組成的雙2億鏡頭系統，搭配50MP超廣角鏡頭，可實現0.7x到8.6x共6個關鍵焦段的無損變焦。

實試夜景拍攝升級特別有感，而且今代由兩個Leica拍攝模式增加至3個，分別是Leica原始、Leica經典及Leica生動，色調有更多選擇；新增的「傳奇一瞬」模式（Essential Moment）亦可以自選模擬菲林相機的CCD、摩登復古及黑白色，讓相片經AI模型加強光學味道，街拍特別好玩。

小米Xiaomi 18 Pro系列配備全球首發2nm GAA製程的 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6晶片。 小米Xiaomi 18 Pro系列部分內地版配色，包括一款紅色透明特別版。 小米Xiaomi 18 Pro系列支援一系列AI功能，部分可離線使用。 小米Xiaomi 18 Pro Max搭載最新Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6晶片。 小米Xiaomi 18 Pro Max電量高達8500mAh。

全球首發2nm晶片

效能配置上，Xiaomi 18 Pro系列迎來近5年最大幅度升級，全球首發採用2nm GAA製程的 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6晶片，其中Xiaomi 18 Pro Max更搭載性能更強勁的 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6，採用2+6全大核架構，CPU最高時脈高達5GHz，GPU亦加入Adreno神經融合技術與18MB獨立顯存。

為了維持長時間的高負載輸出，Pro Max首度於手機晶片採用Offset PoP散熱技術，配合3D冰循環散熱系統，能實現大型開放世界遊戲於90fps最高畫質下持續流暢執行一小時不掉幀。內地版可支援本地端大模型Xiaomi MiMo，全新超級小愛語音助手，即使在無網路環境下執行離線資料檢索與各項系統指令。

最後在續航與基礎體驗上，Xiaomi 18 Pro與18 Pro Max分別內建7000mAh與8500mAh超大容量的小米矽碳電池，均支援100W有線HyperCharge及50W無線HyperCharge快充。全系配備三揚聲器立體聲、超寬頻賽博馬達等配置，以及全新的Xiaomi HyperOS 4系統，在電量、性能與影像各方面都展現出頂級旗艦實力。

小米Xiaomi 18 Pro系列主要升級。 小米Xiaomi 18 Pro系列分別。 小米Xiaomi 18 Pro售價。 小米Xiaomi 18 Pro Max售價。 小米Xiaomi 18 Pro紅色特別版。

各規格售價

發布會公布了內地版Xiaomi 18 Pro系列售價，香港版亦將於今年內正式登場，為香港市場上首個設有背屏的直板手機，有興趣入手就要密切留意！

內地版Xiaomi 18 Pro：
12GB + 256GB 人民幣5499
12GB + 512GB 人民幣6999
16GB + 512GB 人民幣7999
16GB + 1TB 人民幣8999
16GB + 1TB 透明特别版 人民幣9999

內地版Xiaomi 18 Pro Max：
12GB + 256GB 人民幣6999
12GB + 512GB 人民幣7999
16GB + 512GB人民幣8999
16GB + 1TB 人民幣9999
16GB + 1TB 透明特別版 人民幣10999

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