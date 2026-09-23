小米Xiaomi 18 Pro Series北京發布會直擊　旗艦機上手實試、港版即將登場！（多圖）

小米旗艦Xiaomi 18 Pro Series於北京正式發布。

小米於北京正式發表全新旗艦Xiaomi 18 Pro系列，包括Xiaomi 18 Pro 及 Xiaomi 18 Pro Max兩款機型。今代最吸睛的賣點莫過於機背全新升級的「背屏」設計，而且更首度加入了屏幕防窺保護功能，同時升級Leica攝影性能，集最強功能於一身。

AI百變背屏 Xiaomi 18 Pro Series背屏將副螢幕與鏡頭模組整合於同一塊玻璃下，不僅支援個性化動態桌布及即時動態資訊顯示，例如外賣、行程與運動數據，最實用是可作為後置主鏡頭的高清自拍預覽屏，或是直接打開鏡頭拍攝，新增人生四格、人像模式等不同拍攝功能，玩味實用兼備。 屏幕更可使用更多趣味功能，例如加入可愛萌寵，或玩簡單的遊戲如撞磚、花瓣占卜、猜拳、木魚等療癒玩意，相當好玩。支援AI生成App功能，可以透過Vibe Coding以自然語言描述心目中的小工具或遊戲，即時生成符合個人用法的背屏輕應用卡。實試製作了一個「六合彩」應用卡，只需簡單一句及5分鐘左右的時間，即可誕生一個隨機抽取6個號碼的專屬應用。

最新防偷窺屏幕 螢幕與影像系統方面，Xiaomi 18 Pro系列配備獨家定製的M11發光面板與HyperRGB 2.0技術，峰值亮度達4000nits，並支援BT.2020廣色域與1-120Hz LTPO自適應刷新率。今代螢幕主打防窺保護功能，以獨立防窺像素作窄視角發光，大約側60度亮度降至1％，可防止左右旁人偷窺，並支援通知欄動憑防窺、多任務模式防窺、小窗模式防窺等，但上下角度仍有機會看到。

Leica雙兩億雙大底 影像繼續與Leica深度合作，搭載由200MP主鏡頭及Light Fusion 960傳感器，Pro Max為960L並支援LOFIC超高動態範圍，與200MP Leica長焦鏡頭（1/1.56吋Samsung HP5，支援12cm微距及75mm黃金人像焦段）組成的雙2億鏡頭系統，搭配50MP超廣角鏡頭，可實現0.7x到8.6x共6個關鍵焦段的無損變焦。 實試夜景拍攝升級特別有感，而且今代由兩個Leica拍攝模式增加至3個，分別是Leica原始、Leica經典及Leica生動，色調有更多選擇；新增的「傳奇一瞬」模式（Essential Moment）亦可以自選模擬菲林相機的CCD、摩登復古及黑白色，讓相片經AI模型加強光學味道，街拍特別好玩。

全球首發2nm晶片 效能配置上，Xiaomi 18 Pro系列迎來近5年最大幅度升級，全球首發採用2nm GAA製程的 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6晶片，其中Xiaomi 18 Pro Max更搭載性能更強勁的 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6，採用2+6全大核架構，CPU最高時脈高達5GHz，GPU亦加入Adreno神經融合技術與18MB獨立顯存。 為了維持長時間的高負載輸出，Pro Max首度於手機晶片採用Offset PoP散熱技術，配合3D冰循環散熱系統，能實現大型開放世界遊戲於90fps最高畫質下持續流暢執行一小時不掉幀。內地版可支援本地端大模型Xiaomi MiMo，全新超級小愛語音助手，即使在無網路環境下執行離線資料檢索與各項系統指令。

最後在續航與基礎體驗上，Xiaomi 18 Pro與18 Pro Max分別內建7000mAh與8500mAh超大容量的小米矽碳電池，均支援100W有線HyperCharge及50W無線HyperCharge快充。全系配備三揚聲器立體聲、超寬頻賽博馬達等配置，以及全新的Xiaomi HyperOS 4系統，在電量、性能與影像各方面都展現出頂級旗艦實力。