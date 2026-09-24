HONOR 700 系列手機傳11月發布 AI副螢幕及拍攝功能升級

繼 HONOR Magic 9 旗艦系列手機即將亮相後，主打中高階市場的 HONOR 700 系列手機亦流出最新發布消息。據悉新機有望於11月正式登場，並將全面強化影片攝錄效能。此外，機背預計會加入一塊 1.72 吋專屬副螢幕，配合獨立軟件提升 AI 互動體驗，而前置鏡頭亦會迎來大幅度升級。

繼 HONOR 即將推出 Magic 9 旗艦系列，市場上亦開始流出關於下一代中高階機型 HONOR 700 系列的發布資訊。據爆料人 SmartPikachu 透露，HONOR 700 系列預計會在今年 11 月正式登場。若參考上一代 HONOR 500 系列於去年 11 月 24 日發表的慣例，廠方極有可能選擇在 11 月下旬舉行新機發布會，惟具體日期仍有待官方進一步公布。