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科技
出版：2026-Sep-24 10:30
更新：2026-Sep-24 10:30

HONOR 700 系列手機傳11月發布 AI副螢幕及拍攝功能升級

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HONOR 700 系列手機傳11月發布 AI副螢幕及拍攝功能升級

HONOR 700 系列手機傳11月發布 AI副螢幕及拍攝功能升級

繼 HONOR Magic 9 旗艦系列手機即將亮相後，主打中高階市場的 HONOR 700 系列手機亦流出最新發布消息。據悉新機有望於11月正式登場，並將全面強化影片攝錄效能。此外，機背預計會加入一塊 1.72 吋專屬副螢幕，配合獨立軟件提升 AI 互動體驗，而前置鏡頭亦會迎來大幅度升級。

繼 HONOR 即將推出 Magic 9 旗艦系列，市場上亦開始流出關於下一代中高階機型 HONOR 700 系列的發布資訊。據爆料人 SmartPikachu 透露，HONOR 700 系列預計會在今年 11 月正式登場。若參考上一代 HONOR 500 系列於去年 11 月 24 日發表的慣例，廠方極有可能選擇在 11 月下旬舉行新機發布會，惟具體日期仍有待官方進一步公布。

HONOR 700鏡頭規格仍未流出

在硬件配置方面，消息指今代 HONOR 700 系列的主要升級將集中在攝像及錄影效能。據悉新機在影像處理上會有明顯改進，並會加入全新的影片錄製功能及外掛套件，進一步強化整體拍攝體驗，不過目前尚未流出具體的鏡頭規格與像素細節。

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除了機背主鏡頭升級，HONOR 700 系列在機身設計上亦有新嘗試。早前有傳聞指新機將配備一塊 1.72 吋的機背副螢幕，最新消息補充廠方會為此副屏開發獨立的軟件版本，以加強 AI 系統與用戶的互動操作，提升數據瀏覽及日常使用的實用性。至於自拍鏡頭方面，HONOR 700 系列亦有望與 Magic 9 系列及 Apple 旗下的 iPhone 17 看齊，改用全新的 1:1 比例前置鏡頭組件，為用戶帶來更高質素的拍攝表現。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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